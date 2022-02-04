Венгрия заблокировала вступление Украины в киберцентр НАТО

Акция протеста против создания базы НАТО

Украина летом подала заявку на вступление в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны (киберцентр), который занимается противодействием хакерам. Однако одна страна ЕС наложила вето на членство Украины - это была Венгрия, пишет РБК со ссылкой на украинское издание «Европейская правда».

О том, что одна из стран ЕС заблокировала попытку Украины стать членом киберцентра, накануне сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что Киев подал заявку на вступление летом 2021 года. По его словам, Украина прошла все проверки. «Так вот, одна из европейских стран нам отказала в нашем участии в этой уважаемой институции», — подчеркнул Данилов, добавив, что решения в киберцентре о приеме новых членов принимаются консенсусом всех участников.

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны занимается проблемами кибербезопасности стран, входящих в него, а также членов НАТО. Он был основан в 2008 году по инициативе Эстонии, имеет статус военной организации, присвоенный Североатлантическим советом.

 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 04.02.2022, 22:24
    Гость: со стороны

    Как только изменит цивилизационную ориентацию, т.е. будет признана европейской страной по цивилизационно-культурному признаку, а не в географическом отношении, и будет представлять интерес в военно-экономическом отношении, возможно, пригласят. Мы до этого не доживем, даже в грудном возрасте пребывающие.

Все комментарии (21)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Естественная убыль населения в 2021 году стала рекордной в новой истории РФ
«Со стороны российского МИДа после выдвижения требований о "гарантии безопасности" прозвучала фраза, насторожившая даже США»
«Эксперты пытаются понять: решение Бориса Джонсона по COVID-19 – надолго и всерьез или оно является очередным политическим трюком?»
Байден, НАТО, Украина
«Украинский кризис – наиболее обсуждаемая сейчас проблема среди аналитиков всего мира»
Избранное
Зубная паста из натуральных компонентов — готовим самостоятельно!
ПФР ликвидируют? Власти ведут пенсионную систему к новому банкротству
Долой «Макдональдс»: для российских школьников ожирение стало чумой XXI века
Запад активизирует Японию, превращая её в военную державу
Подмосковное Ступино станет точкой притяжения мигрантов со всей округи?
Путин, Украина, большевики
Свободный полет feat Кирилл Кухаренко (Джин-Тоник) «Просто»
«Конец Фильма», 29 января, «Мумий Тролль Music Bar»
Великое переселение в Сибирь. Часть первая
Самые частые правонарушения водителей. Ты тоже так делаешь?
История суши