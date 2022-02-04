Венгрия заблокировала вступление Украины в киберцентр НАТО

16:47 4.02.2022

Украина летом подала заявку на вступление в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны (киберцентр), который занимается противодействием хакерам. Однако одна страна ЕС наложила вето на членство Украины - это была Венгрия, пишет РБК со ссылкой на украинское издание «Европейская правда».

О том, что одна из стран ЕС заблокировала попытку Украины стать членом киберцентра, накануне сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он напомнил, что Киев подал заявку на вступление летом 2021 года. По его словам, Украина прошла все проверки. «Так вот, одна из европейских стран нам отказала в нашем участии в этой уважаемой институции», — подчеркнул Данилов, добавив, что решения в киберцентре о приеме новых членов принимаются консенсусом всех участников.

Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны занимается проблемами кибербезопасности стран, входящих в него, а также членов НАТО. Он был основан в 2008 году по инициативе Эстонии, имеет статус военной организации, присвоенный Североатлантическим советом.