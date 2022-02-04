Венгрия заблокировала вступление Украины в киберцентр НАТО
Украина летом подала заявку на вступление в Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны (киберцентр), который занимается противодействием хакерам. Однако одна страна ЕС наложила вето на членство Украины - это была Венгрия, пишет РБК со ссылкой на украинское издание «Европейская правда».
О том, что одна из стран ЕС заблокировала попытку Украины стать членом киберцентра, накануне сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он напомнил, что Киев подал заявку на вступление летом 2021 года. По его словам, Украина прошла все проверки. «Так вот, одна из европейских стран нам отказала в нашем участии в этой уважаемой институции», — подчеркнул Данилов, добавив, что решения в киберцентре о приеме новых членов принимаются консенсусом всех участников.
Центр НАТО по сотрудничеству в сфере киберобороны занимается проблемами кибербезопасности стран, входящих в него, а также членов НАТО. Он был основан в 2008 году по инициативе Эстонии, имеет статус военной организации, присвоенный Североатлантическим советом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Правда, смотря кем взятие.
"За взятие Крыма" подороже будет.
Как только изменит цивилизационную ориентацию, т.е. будет признана европейской страной по цивилизационно-культурному признаку, а не в географическом отношении, и будет представлять интерес в военно-экономическом отношении, возможно, пригласят. Мы до этого не доживем, даже в грудном возрасте пребывающие.
Даю лимон "За взятие Львова"!
У них интерес сохранить венгерский язык на западе Украины.