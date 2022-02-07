В Белоруссии вооружат часть сотрудников МЧС на случай военных действий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился проработать вопрос о вооружении части сотрудников МЧС на случай военных действий.

«Я клоню к тому, что все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Силовики. Мы так их и считаем. Но для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием. Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть мы будем вооружать: кто эти ребята, девчонки, которые там служат, которые будут носить огнестрельное оружие и будут подготовленными исключительно так, как, я сказал, они себя везде проявляли. Хотелось бы услышать, насколько мы продвинулись в этом плане, чтобы МЧС стало силовым блоком по-настоящему, сколько людей у нас будет владеть оружием не хуже, чем в армии и милиции», - цитирует слова главы государства агентство «БелТА».

При этом Лукашенко отметил, что Белоруссия - страна компактная и сейчас в армии республики служат 65 тыс. человек. «На этом остановились. Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне?.. - поинтересовался президент Белоруссии. - Нет. Они не только пожар будут тушить».

Таким образом, с одной стороны, сотрудники МЧС будут спасателями. И вторая функция - как вооруженных людей, которые, по словам Лукашенко, в случае момента во время Ч встанут на защиту Родины. «А для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив, и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг», - заявил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.02.2022, 18:55
    Гость: и все это

    против украинской армии,которой по утверждению самого,,Батьки,. нет...Чудны дела в союзном государстве

  2. 07.02.2022, 18:45
    Гость: шаман

    Сегодня в мире только трое(два плешивых и один похудевший сильно кореец)"воюют" на планете!Но это больные на голову диктаторы! Т.к ни один здравомыслящий человек, при гарантированном взаимном уничтожении с применением ЯО и думать,не только шлёпать губами НЕ БУДЕТ!Психопаты и шизофренники!

  4. 07.02.2022, 18:15
    Гость: Белая Русь

    МЧС уже "прославился" сниманием флагов со зданий в Минске. Сейчас вообще поднимут престиж профессии до уровня омона )))

  5. 07.02.2022, 18:06
    Гость: Бриллиантовая рука

    — Заряжен холостыми. - Дайте один боевой! - Зачем? - На всякий пожарный...

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