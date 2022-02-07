В столице Канады объявлен режим ЧП из-за протестов дальнобойщиков

13:50 7.02.2022

Мэр Оттавы Джим Уотсон объявил о введении в городе режима чрезвычайного положения, пишет ИА REGNUM со ссылкой на местный телеканал CBC.

Ситуация с непрекращающимися протестами дальнобойщиков в канадской столице вышла из-под контроля, что угрожает безопасности жителей города, пояснил Джим Уотсон введение этой меры. Кроме того режим ЧП "подчёркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти".

По данным правоохранительных органов города, уже 5 февраля, после прибытия в город сторонников протестующих из других городов, общее число манифестантов достигло пяти тысяч человек. При этом акция протеста носит подчёркнуто мирный характер, за всё время протестов в городе не отмечалось беспорядков и столкновений с полицией.

Ранее глава столичной полиции Питер Слоли заявил, что им не хватает сил, чтобы положить конец акциям протеста. При этом, по данным телеканала CBC, для урегулирования ситуации привлечены примерно 500 доступных офицеров службы, у которых не было выходных почти две недели. Им на помощь переброшены сотни других представителей правоохранительных органов Канады

15 января в Канаде вступило в силу распоряжение правительства о требовании паспорта вакцинации при пересечении границы Канады с США. Это и вызвало массовый протест водителей, которые развернули свои фуры и со всех концов огромной страны пошли на Оттаву.

Первоначально в столицу выдвинулась из Ванкувера колонна из 500 грузовиков, но на подходе к столице в колонне, которая растянулась на 70 км, насчитывалось, как сообщила The Toronto Sun, уже около 50 тысяч автомашин.

Протест дальнобойщиков получил всенародную поддержку.