FT узнала о сделке Путина и Макрона по Украине

Владимир Путин © KM.RU, Сергей Кудряшов

Лидеры России — Владимир Путин и Франции — Эмманюэль Макрон заключили сделку по снижению напряженности в ситуации вокруг Украины. Однако в Кремле ждут одобрения ее условий со стороны Вашингтона. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Согласно чиновникам во Франции, было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Два чиновника сообщили, что соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений, в которых принимает участие контингент в примерно 30 тысяч человек», — пишет  издание.

По данным FT, Путин согласился вывести из Белоруссии до 30 тысяч российских военных, которые задействованы в совместных с Минском учениях «Союзная решимость-2022». Этот вопрос будет обсуждаться на будущих встречах, где планируется заключить соглашение о «структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности». Москва пока не подтвердила заключения сделки.

«Все эти вопросы требуют согласия союзников Франции по Евросоюзу и НАТО, в первую очередь США, — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. — Пока рано говорить о чем-то еще».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.02.2022, 19:37
    Гость: stalker

    Если с кем то спорите, научитесь аргументировать и ясно излагать свою мысль. А что до методичек, то засуньте их себе в ... Сами знаете куда. Пошло и не умно на них ссылаться по поводу и без.

  3. 08.02.2022, 17:53
    Гость: странно

    Россия все время лечит даже не болезнь, а симптомы. Вместо того чтобы уничтожить источник болезнетворных микробов которые и приводят к болезни.

  4. 08.02.2022, 17:48
    Гость: Уверен

    Украина хочет в НАТО для того, чтобы вместе с Германией поделить земли Польши. И Украина могла бы это сделать если бы у нее и у Польши был бы один статус - в НАТО. А сейчас сложно.

Все комментарии (40)
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