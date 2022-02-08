Макрон: Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения

18:08 8.02.2022

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве.

"Вчера с президентом (Владимиром) Путиным мы долго обсуждали этот вопрос (минских соглашений). И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения", - приводит слова Макрона РИА Новости.

"Это общее желание (выполнять минские соглашения) – это единственный путь, позволяющий построить мир, единственный путь, позволяющий найти политическое решение", - отметил он.

Макрон подчеркнул, что минские соглашения – это "лучшая защита территориальной целостности Украины". "На базе этих обязательств – России и Украины - у нас есть возможность продвинуться в переговорах", - сказал Макрон.

Украина также выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, отметил французский лидер.

В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве.

Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.