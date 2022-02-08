Макрон: Зеленский подтвердил желание выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров в Киеве.
"Вчера с президентом (Владимиром) Путиным мы долго обсуждали этот вопрос (минских соглашений). И он сам подтвердил готовность соблюдать минские соглашения. И благодарю, что во время наших переговоров (в Киеве) вы подтвердили ваше желание выполнять эти соглашения", - приводит слова Макрона РИА Новости.
"Это общее желание (выполнять минские соглашения) – это единственный путь, позволяющий построить мир, единственный путь, позволяющий найти политическое решение", - отметил он.
Макрон подчеркнул, что минские соглашения – это "лучшая защита территориальной целостности Украины". "На базе этих обязательств – России и Украины - у нас есть возможность продвинуться в переговорах", - сказал Макрон.
Украина также выразила приверженность соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, отметил французский лидер.
В понедельник президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве.
Во вторник французский лидер встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тост: так выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. Поэтому вопрос о желаниях Зеленского вообще не имеет никакого смысла.
А кто собирался, можно узнать поименно? НИКТО с вукраинской стороны не собирался их исполнять, это было очевидно еще в 2014!
Просто вытаскивали ВСУ и добробатов из котлов.
"Внимание, вопрос!" - кто помог нацюкам это сделать и лоббировал "сделку", один из участников которой априори не собирался выполнять свои обязательства?
С 1992 года ЕЖЕГОДНО!
Так было всегда!
Проблема была в 1995, когда КИЕВ сменил Конституцию Крыма 1992 года
Проблема была в 2004, когда КИЕВ положил на Конституцию всей страны, и не провел выборы заново, а устроил "третий этап".
Газовые соглашения, обещания вывести "вооруженную оппозицию"...
Это только по наиболее крупным моментам!
...
Не было НИ ОДНОГО ГОДА, когда Киев не клал бы на свои же декларации, законы, или даже Конституцию!
Те, кто спасал нацюков из "котлов" под обещания минских договоренностей - не знали об этом? Они свято верили, что "на этот раз Киев выполнит свои обещания, теперь ему деваться некуда!"?
Тогда это сверхнаивность или откровенная ЛИЧНАЯ мотивация "доверчивых".
И если по этим "доверчивым" СК, ФСБ и т.п. ведомства все еще не не устроили публичный процесс, то виноватый тут не Киев, а Кремль и его вертикал власти.
Зеленский накогда и не отказывался их выполнять,только есть один вопрос что было раньше яйцо или курица. Всё в последовательность выполнения упёрлось,а это сразу не решить,да и Макрон сегодня в роли хромой утки воспринимается.