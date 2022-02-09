Россиянина задержали в США по делу о краже биткоинов на $4,5 млрд

11:50 9.02.2022

В Штатах задержали супружескую пару по обвинению в сговоре с целью отмывания криптовалюты на несколько миллиардов долларов, украденной в 2016 году. Об этом говорится на сайте Минюста США.

Задержанные — 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя жена Хизер Морган. По данным The New York Times (NYT), первый имеет гражданство России и США.

Согласно материалам дела, речь идет о кибератаке на биржу Bitfinex в 2016 году: злоумышленник взломал платформу, украл с нее почти 120 тысяч биткоинов и провел две тысячи транзакций, чтобы отправить их на цифровой кошелек, который находился под контролем Лихтейнштейна. За минувшие пять лет порядка 25 тысяч биткоинов были выведены из этого кошелька посредством сложной серии транзакций, целью которых было скрыть то, что криптовалюта была украдена у Bitfinex.

Правоохранительные органы отследили движение биткоинов: часть из них в итоге оказались на финансовых счетах, контролируемых Лихтейнштейном и Морган, и использовались, в частности, для покупки золота, NFT и подарочной карты в Walmart.

В итоге суд обвинил Лихтенштейна и Морган в двух заговорах — в целях отмывания денег и обмана США, за которые в совокупности предусмотрено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Отмечается, что изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории страны.