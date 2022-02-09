Россиянина задержали в США по делу о краже биткоинов на $4,5 млрд
В Штатах задержали супружескую пару по обвинению в сговоре с целью отмывания криптовалюты на несколько миллиардов долларов, украденной в 2016 году. Об этом говорится на сайте Минюста США.
Задержанные — 34-летний Илья Лихтенштейн и его 31-летняя жена Хизер Морган. По данным The New York Times (NYT), первый имеет гражданство России и США.
Согласно материалам дела, речь идет о кибератаке на биржу Bitfinex в 2016 году: злоумышленник взломал платформу, украл с нее почти 120 тысяч биткоинов и провел две тысячи транзакций, чтобы отправить их на цифровой кошелек, который находился под контролем Лихтейнштейна. За минувшие пять лет порядка 25 тысяч биткоинов были выведены из этого кошелька посредством сложной серии транзакций, целью которых было скрыть то, что криптовалюта была украдена у Bitfinex.
Правоохранительные органы отследили движение биткоинов: часть из них в итоге оказались на финансовых счетах, контролируемых Лихтейнштейном и Морган, и использовались, в частности, для покупки золота, NFT и подарочной карты в Walmart.
В итоге суд обвинил Лихтенштейна и Морган в двух заговорах — в целях отмывания денег и обмана США, за которые в совокупности предусмотрено наказание в виде 25 лет лишения свободы. Отмечается, что изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вот никогда не было жалко простого русского парня, если он лихтенштейн
так в наше время воров уважают больше чем ученых. Главное воровать нужно правильно. Если из бюджета россиян, то во всем мире будет уважение и почет. А так получу по самое нехочу.
Пойдёт я думаю на сделку и может состоят срок,
Точнее очередной простой "российский еврей". Надеюсь амеры его достойно перевоспитают за воровство и традиционную еврейскую любовь к чужим деньгам.
Меня другое интересует, осведомлённость амеров про хакеров из РФ. Я никогда не поверю, что они имеют так много информации о хакерах у нас которые их "ломают", задействуя свои (киношные) супер способности АНБ и прочих загадочных структур. Амеры у нас имеют информаторов которым по всей видимости платят.
Вот этих крысят у нас тоже нужно вылавливать и сажать за сотрудничество с спецслужбами США.
"Россиянина задержали в США по делу о краже биткоинов на $4,5 млрд". Где тут россиян то ? Этот, с вполне себе говорящей фамилией ? Да с такой фамилией человек чувствует себя гражданином мира, а не конкретной страны.