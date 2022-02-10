Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все разведданные по России

08:15 10.02.2022

Группа сенаторов США из комитета по разведке призвала президента Джо Байдена дать Украине все разведданные о России, которыми обладает Вашингтон, пишет "Интерфакс".

"Мы просим Соединенные Штаты поделиться разведданными с Украиной в максимально возможной степени", - подчеркнули они.

В документе отмечается, что Россия является "агрессором, а потому США должны вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны". Сенаторы считают, что данный шаг будет отвечать интересам национальной безопасности США и их союзников и партнеров в регионе.

"Угрозы России Украине представляют угрозу для демократий во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - резюмировали сенаторы.

Под письмом подписались 16 сенаторов от двух партий во главе с председателем комитета сената по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.