Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все разведданные по России
Группа сенаторов США из комитета по разведке призвала президента Джо Байдена дать Украине все разведданные о России, которыми обладает Вашингтон, пишет "Интерфакс".
"Мы просим Соединенные Штаты поделиться разведданными с Украиной в максимально возможной степени", - подчеркнули они.
В документе отмечается, что Россия является "агрессором, а потому США должны вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны". Сенаторы считают, что данный шаг будет отвечать интересам национальной безопасности США и их союзников и партнеров в регионе.
"Угрозы России Украине представляют угрозу для демократий во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - резюмировали сенаторы.
Под письмом подписались 16 сенаторов от двух партий во главе с председателем комитета сената по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прямо в пробирке. Или в двух.
С таким же успехом можно сказать, что испытают на тебе и на твоей мелкой стране.
Наивная Россия так и не может понять, что США готовят ядерный удар по ней!
Передать технологии Сев. Корее это очень разумная идея. Они сделают ядрёную бомбу. и как ты думаешь на ком они её будут испытывать? Правильно кинут на Сибирь.Им легко будет отмазаться от всех обвинений. Типа это русские сами взорвали её в Сибири, так как это малонаселённый район, да и вообще они ,русские там держали завод по производству ЯО и что то пошло не так вот и бабахнуло.
Американцы не знают где находиться Россия. Они знают одно -где холодно там Россия.