Сенаторы США призвали Байдена дать Украине все разведданные по России

Группа сенаторов США из комитета по разведке призвала президента Джо Байдена дать Украине все разведданные о России, которыми обладает Вашингтон, пишет "Интерфакс". 

"Мы просим Соединенные Штаты поделиться разведданными с Украиной в максимально возможной степени", - подчеркнули они. 

В документе отмечается, что Россия является "агрессором, а потому США должны вооружить Украину важнейшей информацией, необходимой для защиты своей страны". Сенаторы считают, что данный шаг будет отвечать интересам национальной безопасности США и их союзников и партнеров в регионе. 

"Угрозы России Украине представляют угрозу для демократий во всем мире, и мы призываем вас сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - резюмировали сенаторы.

Под письмом подписались 16 сенаторов от двух партий во главе с председателем комитета сената по разведке Марком Уорнером и вице-председателем Марком Рубио.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 10.02.2022, 11:37
    Гость: Удивительно, но

    Наивная Россия так и не может понять, что США готовят ядерный удар по ней!

  4. 10.02.2022, 11:06
    Гость: Я тоже ЗА

    Передать технологии Сев. Корее это очень разумная идея. Они сделают ядрёную бомбу. и как ты думаешь на ком они её будут испытывать? Правильно кинут на Сибирь.Им легко будет отмазаться от всех обвинений. Типа это русские сами взорвали её в Сибири, так как это малонаселённый район, да и вообще они ,русские там держали завод по производству ЯО и что то пошло не так вот и бабахнуло.

  5. 10.02.2022, 10:54
    Гость: Опрос американцев показал

    Американцы не знают где находиться Россия. Они знают одно -где холодно там Россия.

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