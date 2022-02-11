Великобритания готова к более масштабным санкциям в отношении России

09:25 11.02.2022

Правительство Великобритании утвердило в четверг обновленный вариант санкционного режима против РФ, что позволит Лондону вводить масштабные меры в случае вторжения России на Украину, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.

Дополнения внесены в уже существовавший документ, регулирующий закон о санкциях.

"Теперь Великобритания имеет возможность санкционировать не только тех, кто имеет прямое отношение к дестабилизации на Украине, но и структуры, связанные с российскими властями, а также - компании, которые важны для российского руководства с экономической или стратегической точки зрения", - прокомментировали эти изменения в МИД Великобритании.

При этом в Лондоне отказались называть тех кто может попасть под новые меры, но предупредили, что все сделано для того, чтобы иметь возможность быстро вводить ограничительные меры.

Британские власти, при этом, очертили сферы экономики РФ, на которые может распространяться новый санкционный режим. Это химическая промышленность, строительная сфера, оборонный сектор, электроника, энергетика, добыча полезных ископаемых, сферы финансов, цифровых технологий, транспорта, коммуникаций, СМИ.