Канада поставит на Украину оружие на сумму 6,1 млн долларов

08:50 15.02.2022

Власти Канады заявили о планируемых поставках летательных вооружений Киеву на сумму 6,1 млн долларов, а также предоставлении 500 млн долларов в качестве финансовой помощи, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"По итогам переговоров с украинскими партнерами и с учетом обострения ситуации я одобрил выделение Украине летального оружия и боеприпасов на сумму 6,1 млн долларов", - приводит слова Трюдо "Интерфакс".

Глава правительства подчеркнул, что канадцам и всему миру "важно знать, что Канада продолжит поддерживать Украину, ее независимость, целостность, суверенитет и право на самооборону".

Ранее Канада заявила, что выводит часть своих военных из Украины. Они передислоцируются в другие районы Европы.