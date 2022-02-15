Канада поставит на Украину оружие на сумму 6,1 млн долларов

Власти Канады заявили о планируемых поставках летательных вооружений Киеву на сумму 6,1 млн долларов, а также предоставлении 500 млн долларов в качестве финансовой помощи, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"По итогам переговоров с украинскими партнерами и с учетом обострения ситуации я одобрил выделение Украине летального оружия и боеприпасов на сумму 6,1 млн долларов", - приводит слова Трюдо "Интерфакс".

Глава правительства подчеркнул, что канадцам и всему миру "важно знать, что Канада продолжит поддерживать Украину, ее независимость, целостность, суверенитет и право на самооборону".

Ранее Канада заявила, что выводит часть своих военных из Украины. Они передислоцируются в другие районы Европы. 

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