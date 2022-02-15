Украина расценит признание ДНР и ЛНР как выход России из минских соглашений

И что? Это как то оправдывает поставки оружия США, Канадой или Британией? Или как то переносит пункт соглашения о границе вверх списка? Что делают с инакомыслящими мы уже видели, их сжигают заживо. Так что вполне оправдано - гуманитарный груз.

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"все остальные пункты возможно выполнить без этого?"

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Возможно. Особый статус. Русский язык как региональный, хотя бы. Проведение местных выборов. Или есть ещё что то?