Украина расценит признание ДНР и ЛНР как выход России из минских соглашений
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев расценит признание Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик как выход России из минских договоренностей.
«Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании ЛДНР, Россия де-факто и де-юре выйдет из минских договоренностей», - цитирует слова Кулебы «РБК Украина».
Напомним, 15 февраля Госдума рассматривает проекты обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных республик.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Киевская неонацистская хунта уже 7 лет все не может войти в Минские соглашения. И что тогда мы в них делаем?
И что? Это как то оправдывает поставки оружия США, Канадой или Британией? Или как то переносит пункт соглашения о границе вверх списка? Что делают с инакомыслящими мы уже видели, их сжигают заживо. Так что вполне оправдано - гуманитарный груз.
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"все остальные пункты возможно выполнить без этого?"
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Возможно. Особый статус. Русский язык как региональный, хотя бы. Проведение местных выборов. Или есть ещё что то?
Ну, поскольку Верховна Рада и СМИ Украины утверждают, что идет кровопролитная война Украины с Россией, то ваще непонятен разговор.Какие "минские соглашения"? Хотят - признают, кто мешает? Надо только уже привести в порядок некоторые формальности. Война означает отмену всяких мирных отношений - дипломатических, торговых и других.
Странное заявления бандерлогов. Россия по Минским соглашениям ни каких обязательств не несет, в отличии от Бандерлогии. Минские соглашения заключались между конфликтующими сторонами и их целью было прекратить геноцид и убийства мирных жителей Донбасса. Бандерлогия не выполнила ни одного пункта этих соглашений и семь лет ведет варварские обстрелы жилых кварталов ЛДНР. В этих условиях Россия как гарант этих соглашений обязана иными любыми способами защитить людей от варварских орд бандерлогов.
Американские разведспутники зафиксировали сей факт? Нет? Ну, и п...ть не нужно.