Байден попросил россиян не бояться США и НАТО

12:19 16.02.2022

США, НАТО и Украина не угрожают России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Трансляцию его обращения вел Белый дом.

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины», — сказал президент США.

Россия сосредоточила на границах с Украиной свыше 150 тыс. военных, отметил президент. Вторжение может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними государствами, их общую культуру и историю, сказал президент США. 77 лет назад народы вместе сражались, чтобы «положить конец самой страшной войне в истории», добавил Байден.

Глава государства также подчеркнул, что Штаты не будут размещать ракеты на Украине. Факт отвода российских войск от украинской границы еще предстоит проверить, сказал Байден.

Осенью 2021 года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Кремле в ответ на подобные сообщения неоднократно подчеркивали, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В МИД РФ отмечали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и Россия не собирается ни на кого нападать.