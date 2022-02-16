Байден попросил россиян не бояться США и НАТО

Джо Байден. Скриншот с YouTube

США, НАТО и Украина не угрожают России. Об этом заявил американский лидер Джо Байден. Трансляцию его обращения вел Белый дом.

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины», — сказал президент США.

Россия сосредоточила на границах с Украиной свыше 150 тыс. военных, отметил президент. Вторжение может произойти, несмотря на тесные связи между двумя соседними государствами, их общую культуру и историю, сказал президент США. 77 лет назад народы вместе сражались, чтобы «положить конец самой страшной войне в истории», добавил Байден.

Глава государства также подчеркнул, что Штаты не будут размещать ракеты на Украине. Факт отвода российских войск от украинской границы еще предстоит проверить, сказал Байден.

Осенью 2021 года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Кремле в ответ на подобные сообщения неоднократно подчеркивали, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В МИД РФ отмечали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и Россия не собирается ни на кого нападать.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.02.2022, 19:39
    Гость: А мы и не боимся, мы их презираем.

    "Глава государства также подчеркнул, что Штаты не будут размещать ракеты на Украине".
    ===================
    РФ не угрожает ни Нато, ни США.
    Единственно чего требует, так это того, что Байден сказал, только в письменной, юридически оформленной форме.

  2. 16.02.2022, 19:35
    Гость: Веселуха начнется,

    когда за рулем будет справедливый человек, Рамзан Ахматович.

    Не начнётся.
    Бодливой корове бог роги не дал.
    Это он у себя в горах фигура...

  3. 16.02.2022, 19:33
    Гость: Гы-гы- с Америкой лучше дружить,для народа, и для планеты

    от этого только польза.+ Тихо шифером шурша...

    Гы-гы-+Есть, конечно, и там ястребы, особенно среди чернокожего населения, но их мало+

    ВЫ РАСИСТ?

    Есть такие НЕОКОНЫ.....
    Неоконсерватизм является главным идейным течением в США, возникшим после Второй Мировой войны. В 70-е гг. XX в. неоконсерватизм оказывал лишь скрытое воздействие на внутреннюю и внешнюю политику США, а, начиная уже с 80-х гг., он фактически является политической идеологией американской властной элиты, хотя его статус по-прежнему остается неофициальным. ...

    . В 1990-е годы в Республиканской партии США доминирующие идеологические позиции захватывают именно неоконсерваторы ("неоконы"), многие из которых в свое время были активистами Демократической партии. Главная идея неоконсерваторов - проведение активной, иногда агрессивной, если требуется, то и односторонней политики США с целью распространения демократии, защиты прав человека и утверждение мирового лидерства США.

    Неоконсерваторы - это элитарная, замкнутая группа. Большинство из них - евреи по происхождению, многие из них - открытые приверженцы идей сионизма (чем и объясняется лоббирование интересов Израиля, как государства, интересы которого, якобы, Америке следует защищать в первую очередь), ......неоконсерваторы представляют собой элитарную, замкнутую группу, члены которой связаны между собой деловыми и родственными отношениями. Они влияют на политику как посредством служебного положения,с помощью личных связей, СМИ и негосударственных структур.

  4. 16.02.2022, 19:32
    Гость: Российский

    Так это другое. Дело-то житейское - если несколько миллионов не вписались в рынок(тьфу) демократию, так США-то здесь причём?

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