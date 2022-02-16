Песков: признание ЛНР и ДНР станет нарушением Минских соглашений

17:23 16.02.2022

В Кремле согласны с тем, что признание независимости ДНР и ЛНР станет нарушением Минских соглашений.

«Безусловно, признание не коррелирует с Минскими соглашениями. Это действительно так», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил о том, что для президента главной задачей при урегулировании ситуации в Донбассе является «реализация Минского комплекса мер».

В то же время Песков отверг упреки украинской стороны, что выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР нарушает договоренности. «Эта практика не является нарушением Минских соглашений, достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны», — сказал пресс-секретарь.

Как отметил Песков, Россия выдает паспорта жителям Донбасса «из гуманитарных соображений» — «из-за того, что они отвергнуты своей родиной».

15 февраля Госдума РФ приняла постановление с предложением Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных республик на востоке Украины. По словам Пескова, президент получил обращение депутатов, «отреагировал на него и принял к сведению».