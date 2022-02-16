Песков: признание ЛНР и ДНР станет нарушением Минских соглашений
В Кремле согласны с тем, что признание независимости ДНР и ЛНР станет нарушением Минских соглашений.
«Безусловно, признание не коррелирует с Минскими соглашениями. Это действительно так», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля напомнил о том, что для президента главной задачей при урегулировании ситуации в Донбассе является «реализация Минского комплекса мер».
В то же время Песков отверг упреки украинской стороны, что выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР нарушает договоренности. «Эта практика не является нарушением Минских соглашений, достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны», — сказал пресс-секретарь.
Как отметил Песков, Россия выдает паспорта жителям Донбасса «из гуманитарных соображений» — «из-за того, что они отвергнуты своей родиной».
15 февраля Госдума РФ приняла постановление с предложением Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных республик на востоке Украины. По словам Пескова, президент получил обращение депутатов, «отреагировал на него и принял к сведению».
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом". ... И сбросил маску (Зеленский), под которой появилась физиономия русофобствующей проамериканской марионетки, человека ограниченного и совершенно профнепригодного. И эпоха неадекватной бандеровщины на Украине должна завершиться. И восемь лет люди живут на территории Донбасской Славно-Верноруси под взрывами бомб, под свист пуль, и мы, Всероссийская общность народа, обращаемся к руководству страны для того, чтобы защитить и граждан России, и наших соотечественников Донбасской Славно-Верноруси от той худшей ситуации, которая может возникнуть в любой день.
Сволочи!Сколько можно издеваться над Донбассом и впихивать его под Бандеру?!
Никаких. Однако эти соглашения держат бандюков подвешенными на крючке, когда хочется нацюкам сделать по-другому, а не получается. Им остаётся либо выполнять и смачно сесть за решётку, либо в рваных кроссовках и в одних дырявых жовто-блакитных трусах свалить в Канаду.
Какой статус имеют т.н. "Минские соглашения" в праве РФ? Они, что, были ратифицированы ФС? С кем государство РФ их подписало? Со "вторым президентом" Кучмой? Это обычное разводилово, вокруг которого уже который год идет пустая болтовня. С точки зрения международного права вопрос в ином: являются ли ЛДНР политически организованным народом, борющимся за независимость? Т.е. имеющим свои политические и военные институты, насколько они легитимизированы и легитимны? Помнится, в гражданскую, когда РКП(Б) как раз стремилась получить наибольший уровень легитимности, ежегодно, согласно Конституции РСФСР, проводились выборы в советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.Причем, с участием не только большевиков. Сейчас неизвестно, что собою представляют институты власти ЛДНР(в Украине они считаются оккупационной администрацией. И не без оснований.), насколько их возможно считать представителями народа, борющегося за независимость. Да , и есть ли такой народ...
Израиль раздает паспорта гражданам всех стран мира... строго по особой "группе крови"...ичто?!