Песков: признание ЛНР и ДНР станет нарушением Минских соглашений

Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин

В Кремле согласны с тем, что признание независимости ДНР и ЛНР станет нарушением Минских соглашений.

«Безусловно, признание не коррелирует с Минскими соглашениями. Это действительно так», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил о том, что для президента главной задачей при урегулировании ситуации в Донбассе является «реализация Минского комплекса мер».

В то же время Песков отверг упреки украинской стороны, что выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР нарушает договоренности. «Эта практика не является нарушением Минских соглашений, достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны», — сказал пресс-секретарь.

Как отметил Песков, Россия выдает паспорта жителям Донбасса «из гуманитарных соображений» — «из-за того, что они отвергнуты своей родиной».

15 февраля Госдума РФ приняла постановление с предложением Владимиру Путину признать независимость самопровозглашенных республик на востоке Украины. По словам Пескова, президент получил обращение депутатов, «отреагировал на него и принял к сведению».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.02.2022, 01:15
    Гость: Макс

    "Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом". ... И сбросил маску (Зеленский), под которой появилась физиономия русофобствующей проамериканской марионетки, человека ограниченного и совершенно профнепригодного. И эпоха неадекватной бандеровщины на Украине должна завершиться. И восемь лет люди живут на территории Донбасской Славно-Верноруси под взрывами бомб, под свист пуль, и мы, Всероссийская общность народа, обращаемся к руководству страны для того, чтобы защитить и граждан России, и наших соотечественников Донбасской Славно-Верноруси от той худшей ситуации, которая может возникнуть в любой день.

  3. 17.02.2022, 00:11
    Гость: Правильно!

    Никаких. Однако эти соглашения держат бандюков подвешенными на крючке, когда хочется нацюкам сделать по-другому, а не получается. Им остаётся либо выполнять и смачно сесть за решётку, либо в рваных кроссовках и в одних дырявых жовто-блакитных трусах свалить в Канаду.

  4. 16.02.2022, 23:41
    Гость: иноземец

    Какой статус имеют т.н. "Минские соглашения" в праве РФ? Они, что, были ратифицированы ФС? С кем государство РФ их подписало? Со "вторым президентом" Кучмой? Это обычное разводилово, вокруг которого уже который год идет пустая болтовня. С точки зрения международного права вопрос в ином: являются ли ЛДНР политически организованным народом, борющимся за независимость? Т.е. имеющим свои политические и военные институты, насколько они легитимизированы и легитимны? Помнится, в гражданскую, когда РКП(Б) как раз стремилась получить наибольший уровень легитимности, ежегодно, согласно Конституции РСФСР, проводились выборы в советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов.Причем, с участием не только большевиков. Сейчас неизвестно, что собою представляют институты власти ЛДНР(в Украине они считаются оккупационной администрацией. И не без оснований.), насколько их возможно считать представителями народа, борющегося за независимость. Да , и есть ли такой народ...

  5. 16.02.2022, 23:39
    Гость: тд

    Израиль раздает паспорта гражданам всех стран мира... строго по особой "группе крови"...ичто?!

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