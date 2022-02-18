Страны ЕС призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР

Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Норвегия, Албания и делегация ЕС обратились в ООН с призывом к России не признавать независимость ДНР и ЛНР, сообщает "Интерфакс".

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - в частности заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. По его словам, данный шаг будет являться нарушением суверенитета и территориальной целостности  Украины, а также станет нарушением минских договоренностей.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "для заявлений о геноциде в Донбассе нет оснований", а подобные оценки "беспокоят" Белый дом. Данное заявление раскритиковал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Это вызывает возмущение и негодование. Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?", - подчеркнул он.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не коррелируется с тезисом о необходимости реализации Минского комплекса мер.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.02.2022, 12:56
    Гость: Да

    А они в ответ: "Вы вчера детский сад обстреляли". Вот и получается что есть европакостники и домбасопакостники.А кто прав?

  3. 18.02.2022, 12:55
    Гость: Нэма дурных!

    Не только ЛДНР, но и вся оставшаяся Украина - это Русский Мир, поэтому нет нужды их присоединять.

  4. 18.02.2022, 12:46
    Гость: Российский

    Не корой с деревьев питаться, а учиться жить самостоятельно. Глядишь, и научились бы. У России и сейчас ещё достаточно ресурсов и человеческих и энергетических, чтобы жить самодостаточно, если уж на это пошло. Главное,
    разобраться с пятой колонной оставшейся в наследие от "святых" и новых, смотрящих в рот "щибко цивилизованному западу", рождаемых бесхребетностью и жадностью нынешних властей.

  5. 18.02.2022, 12:45
    Гость: Как сообщило агентство Bloomberg

    со ссылкой на данные разведки, российское вторжение на Украину перенесено с 15 на 31 февраля.

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