Страны ЕС призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР

08:50 18.02.2022

Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Норвегия, Албания и делегация ЕС обратились в ООН с призывом к России не признавать независимость ДНР и ЛНР, сообщает "Интерфакс".

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - в частности заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. По его словам, данный шаг будет являться нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также станет нарушением минских договоренностей.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "для заявлений о геноциде в Донбассе нет оснований", а подобные оценки "беспокоят" Белый дом. Данное заявление раскритиковал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Это вызывает возмущение и негодование. Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?", - подчеркнул он.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не коррелируется с тезисом о необходимости реализации Минского комплекса мер.