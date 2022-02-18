Страны ЕС призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР
Франция, Германия, Ирландия, Эстония, Норвегия, Албания и делегация ЕС обратились в ООН с призывом к России не признавать независимость ДНР и ЛНР, сообщает "Интерфакс".
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с принятием Госдумой РФ резолюции с призывом к президенту РФ признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР", - в частности заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. По его словам, данный шаг будет являться нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также станет нарушением минских договоренностей.
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что "для заявлений о геноциде в Донбассе нет оснований", а подобные оценки "беспокоят" Белый дом. Данное заявление раскритиковал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Это вызывает возмущение и негодование. Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?", - подчеркнул он.
Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не коррелируется с тезисом о необходимости реализации Минского комплекса мер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Выслушай женщину, и сделай все наоборот.
А они в ответ: "Вы вчера детский сад обстреляли". Вот и получается что есть европакостники и домбасопакостники.А кто прав?
Не только ЛДНР, но и вся оставшаяся Украина - это Русский Мир, поэтому нет нужды их присоединять.
Не корой с деревьев питаться, а учиться жить самостоятельно. Глядишь, и научились бы. У России и сейчас ещё достаточно ресурсов и человеческих и энергетических, чтобы жить самодостаточно, если уж на это пошло. Главное,
разобраться с пятой колонной оставшейся в наследие от "святых" и новых, смотрящих в рот "щибко цивилизованному западу", рождаемых бесхребетностью и жадностью нынешних властей.
со ссылкой на данные разведки, российское вторжение на Украину перенесено с 15 на 31 февраля.