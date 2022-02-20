Россия не будет выводить войска из Белоруссии из-за ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства. Это связано с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

В ходе проверки "будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки. В целом, её направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", сказал Хренин.

Совместные военные учения "Союзная решимость-2022" проходили на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля. Они проводились в рамках комплексной проверки сил реагирования Союзного государства. В ходе маневров вооруженными силами двух стран были отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.02.2022, 21:38
    Гость: xmyr

    Правильно,а то запросят газ подешевле.Надо их постоянно в напряжении держать, может устанут хотя врятли,горбатого ...

  4. 20.02.2022, 20:06
    Гость: Остап

    Похоже, Белоруссией командует российский генерал-майор.Что, в сущности, очень правильно.

Все комментарии (35)
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