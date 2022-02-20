Россия не будет выводить войска из Белоруссии из-за ситуации в Донбассе

15:32 20.02.2022

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства. Это связано с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

В ходе проверки "будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки. В целом, её направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", сказал Хренин.

Совместные военные учения "Союзная решимость-2022" проходили на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля. Они проводились в рамках комплексной проверки сил реагирования Союзного государства. В ходе маневров вооруженными силами двух стран были отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.