Россия не будет выводить войска из Белоруссии из-за ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко приняли решение продолжить проверку сил реагирования Союзного государства. Это связано с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации в Донбассе, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
В ходе проверки "будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки. В целом, её направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", сказал Хренин.
Совместные военные учения "Союзная решимость-2022" проходили на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля. Они проводились в рамках комплексной проверки сил реагирования Союзного государства. В ходе маневров вооруженными силами двух стран были отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Правильно,а то запросят газ подешевле.Надо их постоянно в напряжении держать, может устанут хотя врятли,горбатого ...
на счет ВСУ прошелся,а что русские его убили не оспорил.
У Батьки настоящая ушанка или обманка?
Похоже, Белоруссией командует российский генерал-майор.Что, в сущности, очень правильно.
русский это тот кто в Сирии нефтевышки защищает.