Китай введет санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню

16:01 21.02.2022

Китай объявил о введении санкций против двух крупных военно-промышленных компаний США из-за продажи ими вооружений Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань", — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что продажа вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР, двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона.

При этом Ван Вэньбинь не пояснил, какие именно это будут санкции и когда они ступят в силу.

Пекин настаивает на политике "одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство. Китай не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам других стран с островом.