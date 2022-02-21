Китай введет санкции против США из-за продажи вооружений Тайваню
Китай объявил о введении санкций против двух крупных военно-промышленных компаний США из-за продажи ими вооружений Тайваню. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань", — приводит его слова РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что продажа вооружений Тайваню грубо нарушает принцип "одного Китая", наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности КНР, двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона.
При этом Ван Вэньбинь не пояснил, какие именно это будут санкции и когда они ступят в силу.
Пекин настаивает на политике "одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство. Китай не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам других стран с островом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если накачивают оружием Тайвань, а если Украину - то это ОК, уважим её "целостность", пусть убивают русских?
Между тем, дядя Сэм банкрот, доллар без пяти минут покойник,
Оттого и хочет дядя Сэм за чужой счт латать свои штаны: кому должны, всем прощаем!
Китаю следует ждатждать инсценировки нападения КНР на Тайвань, т.к. США жаждут мировой войны. И Китай - следующий.
Ну да , 73 года ждали коммунизма к 2000 году , не дождались , теперь еще 70 лет ждем окончательного вставания с колен...Но что то сдается итог немного предсказуем...
Тысяча первое китайское предупреждение. Ждем, однако, когда Россия начнет накладывать настоящие санкции на пиндосов, которые как известно не могут существовать без частной собственности, особенно на ресурсы.
Хочется конкретики ,а не блаблабла.
Учитывая масштабы финансовой зависимости друг от друга Китая и США....Курам на смех , России тут ловить нечего и радоваться особо тоже.