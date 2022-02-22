В Белоруссии решение России о признании ДНР и ЛНР «восприняли с пониманием»

17:16 22.02.2022

Власти Белоруссии с пониманием относятся к решению России о признании Донецкой и Луганской народных республик, намерены действовать с учетом складывающейся обстановки и исходя из стратегического союзничества с Россией, говорится в заявлении МИД Белоруссии.

"Белоруссия неоднократно заявляла об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем. Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику", - цитирует заявление "Интерфакс".

Прямым следствием такого поведения стал "стремительный рост напряженности в Восточно-европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним, подчеркнули в МИД республики.

"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в заявлении.

В МИД Белоруссии подчеркнули, что такой шаг России имеет не только политическое, но и гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет.