В Белоруссии решение России о признании ДНР и ЛНР «восприняли с пониманием»
Власти Белоруссии с пониманием относятся к решению России о признании Донецкой и Луганской народных республик, намерены действовать с учетом складывающейся обстановки и исходя из стратегического союзничества с Россией, говорится в заявлении МИД Белоруссии.
"Белоруссия неоднократно заявляла об опасности безрассудного поведения руководства и политиков ряда западных стран, которые в последние годы все чаще предпочитают неприкрытое давление и угрозы в качестве инструментов решения своих и международных проблем. Учет интересов других участников процесса практически повсеместно был заменен ими на односторонние ограничительные меры, гибридное воздействие и агрессивную риторику", - цитирует заявление "Интерфакс".
Прямым следствием такого поведения стал "стремительный рост напряженности в Восточно-европейском регионе, а также деградация создававшейся десятилетиями системы международной безопасности, дискредитация и нивелирование авторитета таких важнейших источников мира и безопасности, как ООН и ОБСЕ, обесценивание международных договоров и соглашений, равно как и отказ от своих прямых обязательств по ним, подчеркнули в МИД республики.
"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в заявлении.
В МИД Белоруссии подчеркнули, что такой шаг России имеет не только политическое, но и гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Минск теперь в покое оставят.
Коль не признал оккупацию Донбасса Лукашенко значит ещё совесть не потерял. Сейчас Россия начнёт руки выкручивать но ты держись и народ тебе многое простит.
Обожаю батьку. Виляет неуклюжим задом, пока дом не подожгут.
"С унижением" Цыган готов все признать- за пару ярдов всего-то...
Частично!
белоруссия все чаще ассоциируется с предательством.