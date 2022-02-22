Пушилин заявил о границах ДНР в пределах Донецкой области

Фото с сайта wikimedia.org

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ее границы будут в пределах Донецкой области, пишет РИА Новости.

«В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время», — отметил политик.

Согласно Конституции ДНР, «территория Донецкой народной республики определяется границами, существовавшими на день ее образования».

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам России обеспечить поддержание мира в республиках. Сегодня Госдума официально ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Замглавы МИД России Андрей Руденко отмечал, что Москва признает республики в их нынешних границах, в которых местные власти осуществляют свои полномочия и юрисдикцию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.02.2022, 02:51
    Гость: Все так, но,

    начинать надо с национализации, ресурсов РФ, и показать олигархам что такое декоммунизация!
    --
    Валера из Тывы

  2. 23.02.2022, 02:19
    Гость: иван

    пушилин предатель так и нужно думать и записать это себе украинцам предатель и козел думает все так и будет ошибки сейчас дорого стоят а предательство еще дороже

  4. 22.02.2022, 20:23
    Гость: Подождём немного

    Всё логично. Жители Луганска и Донецка восемь лет защищали своё право на свою землю. Благодаря их стойкости и героизму менее активные Харьковчане и Одесситы видимо всё же сообразят, что исторический шанс упускать нельзя. И почему-то мне кажется, что Харьковчане и Одесситы вспомнят про свой исторический шанс уже довольно скоро.Но торопить никто никого не собирается.

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