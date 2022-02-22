Пушилин заявил о границах ДНР в пределах Донецкой области

17:59 22.02.2022

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ее границы будут в пределах Донецкой области, пишет РИА Новости.

«В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время», — отметил политик.

Согласно Конституции ДНР, «территория Донецкой народной республики определяется границами, существовавшими на день ее образования».

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам России обеспечить поддержание мира в республиках. Сегодня Госдума официально ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

Замглавы МИД России Андрей Руденко отмечал, что Москва признает республики в их нынешних границах, в которых местные власти осуществляют свои полномочия и юрисдикцию.