Пушилин заявил о границах ДНР в пределах Донецкой области
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ее границы будут в пределах Донецкой области, пишет РИА Новости.
«В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время», — отметил политик.
Согласно Конституции ДНР, «территория Донецкой народной республики определяется границами, существовавшими на день ее образования».
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам России обеспечить поддержание мира в республиках. Сегодня Госдума официально ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.
Замглавы МИД России Андрей Руденко отмечал, что Москва признает республики в их нынешних границах, в которых местные власти осуществляют свои полномочия и юрисдикцию.
Комментарии читателей Оставить комментарий
начинать надо с национализации, ресурсов РФ, и показать олигархам что такое декоммунизация!
--
Валера из Тывы
пушилин предатель так и нужно думать и записать это себе украинцам предатель и козел думает все так и будет ошибки сейчас дорого стоят а предательство еще дороже
А чем Линия Керзона не устраивает?
Всё логично. Жители Луганска и Донецка восемь лет защищали своё право на свою землю. Благодаря их стойкости и героизму менее активные Харьковчане и Одесситы видимо всё же сообразят, что исторический шанс упускать нельзя. И почему-то мне кажется, что Харьковчане и Одесситы вспомнят про свой исторический шанс уже довольно скоро.Но торопить никто никого не собирается.
Москва оьязана признать республики в границах областей СССР