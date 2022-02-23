Диппредставительства России на Украине начали эвакуацию персонала

16:28 23.02.2022

Во всех дипломатических представительствах России на Украине началась эвакуация сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском посольстве в Киеве.

Комментируя информацию украинских СМИ о том, что в дипломатических представительствах России замечено, как сотрудники сжигали бумаги, представитель посольства сообщил, что это действительно происходило. "Это плановая процедура. В таких случаях, как сейчас, есть набор мер, которые нужно предпринять, в том числе по соображениям безопасности", - отметил он.

Россия на Украине представлена посольством в Киеве, а также генеральными консульствами в Харькове, Одессе и Львове.

Корреспондент агентства «Интерфакс-Украина» также сообщил, что над посольством России в Киеве был спущен российский флаг.

23 февраля в новость внесены изменения - добавлена информация про спущенный флаг