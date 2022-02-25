На Украине банкам запретили осуществлять операции с рублями

Национальный банк Украины запретил кредитным учреждениям страны совершать любые валютные операции с использованием российского и белорусского рубля. По словам представителей регулятора, такое решение было принято в связи с военной операцией России.

Также отмечается, что украинские банки не смогут осуществлять любые валютные операции, участником которых является физическое или юридическое лицо, находящееся в России и Белоруссии, сообщает РБК.

Ранее Нацбанк Украины перешел в чрезвычайный режим работы и принял ряд ограничительных мер. В частности, были запрещены операции по счетам российских резидентов, а также введен мораторий на трансграничные валютные платежи, исключение было сделано для выполнения задач кабинета министров Украины.

Кроме того, была приостановлена деятельность валютного рынка за исключением операций по продаже иностранной валюты, выдавать ее в виде наличных банкам запретили, напоминает РБК. Данная мера не распространяется на учреждения, которые занимаются этим по поручению правительства. Глава регулятора Кирилл Шевченко отмечал, что поступление наличных денег в банкоматы ограничено не будет, безналичные расчеты также не подвергаются ограничениям.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.02.2022, 18:30
    Гость: Зачем запрещать!

    После дядисэмовских санкций вся зелень потихоньку стекает в туалет.

  2. 25.02.2022, 18:26
    Гость: Нэма дурных!

    Получать российский паспорт и дуть в Россию клепать атомные ледоколы, а не рабами собирать клубнику у "цивилизованных".

Все комментарии (10)
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