На Украине заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе
Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, но она должна получить гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что рано или поздно между Россией и Украиной начнется диалог, чтобы остановить боевые действия. Он также заявлял, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, включая внеблоковый статус.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон по просьбе Владимира Зеленского звонил президенту России Владимиру Путину. Он обратился к нему с просьбой остановить бои в кратчайшие сроки и провести переговоры с президентом Зеленским.
По словам Макрона, Зеленскому не удалось связаться с Путиным.
"Я одновременно передал ясным образом это послание Франции Российской Федерации и также передал послание украинского президента российскому президенту. Как вы видите сейчас, это не имело результата, потому что российский президент избрал войну", - приводит слова Макрона "Интерфакс".
Комментарии читателей Оставить комментарий
будет.
Ага, кляти москали! Попались! Теперь будете нас кормить и поить...подумал старый бандеровец, подписывая заявление на вступление в Единую Россию...
Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку – надо, чтобы он в ответ подал свою.
Аллегория аллегорией, но после многолетней
промывке мозгов (не только юнцы, но и достаточно зрелые лица)
всерьез поверили в мультяшный лозунг "А мы пойдем на запад".
Ну скажите кому на хрен вы нужны там. Ну хорошо, в свое время
ЕС наростил жирок и мог содержать страны Балтии, на Польшу
уже пришлось подключать главного мецената. Сейчас в полосе
кризисов содержать тридцати пяти миллионную Украину это
просто безумие какое-то.
А ты кому помочь хочешь? Волку или тоже с овцы клок шерсти получить, как всегда у вас местечковых?