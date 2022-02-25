На Украине заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе

Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, но она должна получить гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. 

Ранее Владимир Зеленский говорил, что рано или поздно между Россией и Украиной начнется диалог, чтобы остановить боевые действия. Он также заявлял, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, включая внеблоковый статус.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон по просьбе Владимира Зеленского звонил президенту России Владимиру Путину. Он обратился к нему с просьбой остановить бои в кратчайшие сроки и провести переговоры с президентом Зеленским. 

По словам Макрона, Зеленскому не удалось связаться с Путиным.

"Я одновременно передал ясным образом это послание Франции Российской Федерации и также передал послание украинского президента российскому президенту. Как вы видите сейчас, это не имело результата, потому что российский президент избрал войну", - приводит слова Макрона "Интерфакс".

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 25.02.2022, 20:15
    Гость: Кстати...

    Ага, кляти москали! Попались! Теперь будете нас кормить и поить...подумал старый бандеровец, подписывая заявление на вступление в Единую Россию...

  3. 25.02.2022, 20:15
    Гость: © Михаил Жванецкий

    Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку – надо, чтобы он в ответ подал свою.

  4. 25.02.2022, 19:48
    Гость: Alex

    Аллегория аллегорией, но после многолетней
    промывке мозгов (не только юнцы, но и достаточно зрелые лица)
    всерьез поверили в мультяшный лозунг "А мы пойдем на запад".
    Ну скажите кому на хрен вы нужны там. Ну хорошо, в свое время
    ЕС наростил жирок и мог содержать страны Балтии, на Польшу
    уже пришлось подключать главного мецената. Сейчас в полосе
    кризисов содержать тридцати пяти миллионную Украину это
    просто безумие какое-то.

  5. 25.02.2022, 19:46
    Гость: Герасим

    А ты кому помочь хочешь? Волку или тоже с овцы клок шерсти получить, как всегда у вас местечковых?

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