На Украине заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе

12:44 25.02.2022

Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе, но она должна получить гарантии безопасности, говорится в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что рано или поздно между Россией и Украиной начнется диалог, чтобы остановить боевые действия. Он также заявлял, что не боится обсуждать с Москвой любые вопросы, включая внеблоковый статус.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон по просьбе Владимира Зеленского звонил президенту России Владимиру Путину. Он обратился к нему с просьбой остановить бои в кратчайшие сроки и провести переговоры с президентом Зеленским.

По словам Макрона, Зеленскому не удалось связаться с Путиным.

"Я одновременно передал ясным образом это послание Франции Российской Федерации и также передал послание украинского президента российскому президенту. Как вы видите сейчас, это не имело результата, потому что российский президент избрал войну", - приводит слова Макрона "Интерфакс".