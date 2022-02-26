Борис Джонсон обратился к россиянам на русском языке

Премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал видеообращение в связи с военной операцией России на Украине. Две фразы он сказал на русском и украинском языках.

«Я не верю, что эта война от вашего имени»,— сказал Джонсон на русском.

«Миру нужна свободная и суверенная Украина»,— приводит перевод слов на украинском «Коммерсант».

По мнению Джонсона, военная операция — это трагедия и для Украины, и для России. Он считает Россию великой страной с богатой историей и «гордым народом». «Как и украинские, российские поэты, писатели и художники участвовали в формировании нашей культуры. Русские солдаты храбро сражались вместе с нами против фашизма»,— добавил он.

Действия президента Владимира Путина привели к полной изоляции России, страна столкнулась с обширными санкциями и «бессмысленной кровавой войной», полагает Премьер Великобритании.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.02.2022, 13:08
    Гость: Трампушин парикмахер

    причесываться не камильфо ?

    это он Трампу подражает.
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    Обижаешь,у Трампа причесон ,а под причесоном серое вещество, а тут вакуум ,да и прикиды как у Иванушки-дурачка.

  3. 26.02.2022, 13:04
    Гость: неври патолог

    Нафтали Беннет обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским военную ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба канцелярии премьера.
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    Нафталин успокаивает ага, если трава кончилась и пемпарсы.

  4. 26.02.2022, 12:53
    Гость: Точно!

    Точно помрем! В тот самый момент, как отключать Свифт и интернет. Сразу. Все вместе. С вами.

  5. 26.02.2022, 12:49
    Гость: d

    надеюсь дарагия рассеяны поумнели за это время и более не ведутся на откровенную ложь.. запада.

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