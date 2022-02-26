Борис Джонсон обратился к россиянам на русском языке

08:32 26.02.2022

Премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал видеообращение в связи с военной операцией России на Украине. Две фразы он сказал на русском и украинском языках.

«Я не верю, что эта война от вашего имени»,— сказал Джонсон на русском.

«Миру нужна свободная и суверенная Украина»,— приводит перевод слов на украинском «Коммерсант».

По мнению Джонсона, военная операция — это трагедия и для Украины, и для России. Он считает Россию великой страной с богатой историей и «гордым народом». «Как и украинские, российские поэты, писатели и художники участвовали в формировании нашей культуры. Русские солдаты храбро сражались вместе с нами против фашизма»,— добавил он.

Действия президента Владимира Путина привели к полной изоляции России, страна столкнулась с обширными санкциями и «бессмысленной кровавой войной», полагает Премьер Великобритании.