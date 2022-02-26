Борис Джонсон обратился к россиянам на русском языке
Премьер Великобритании Борис Джонсон опубликовал видеообращение в связи с военной операцией России на Украине. Две фразы он сказал на русском и украинском языках.
«Я не верю, что эта война от вашего имени»,— сказал Джонсон на русском.
«Миру нужна свободная и суверенная Украина»,— приводит перевод слов на украинском «Коммерсант».
По мнению Джонсона, военная операция — это трагедия и для Украины, и для России. Он считает Россию великой страной с богатой историей и «гордым народом». «Как и украинские, российские поэты, писатели и художники участвовали в формировании нашей культуры. Русские солдаты храбро сражались вместе с нами против фашизма»,— добавил он.
Действия президента Владимира Путина привели к полной изоляции России, страна столкнулась с обширными санкциями и «бессмысленной кровавой войной», полагает Премьер Великобритании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
причесываться не камильфо ?
это он Трампу подражает.
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Обижаешь,у Трампа причесон ,а под причесоном серое вещество, а тут вакуум ,да и прикиды как у Иванушки-дурачка.
он не прав: эти преступления творятся от нашего имени
Нафтали Беннет обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским военную ситуацию на Украине, сообщает пресс-служба канцелярии премьера.
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Нафталин успокаивает ага, если трава кончилась и пемпарсы.
Точно помрем! В тот самый момент, как отключать Свифт и интернет. Сразу. Все вместе. С вами.
надеюсь дарагия рассеяны поумнели за это время и более не ведутся на откровенную ложь.. запада.