Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает крайне важным остановить конфликт на Украине, пока это возможно. 

"Завтра будет война, а послезавтра - мясорубка. Поэтому если у них мозги есть - этих разного рода очумевших, - пусть принимают решение, садимся за стол. Если Россия в третий раз вот буквально за последние дни подталкивает их и дает согласие, и они уже согласны на условия, которые сегодня предложены Россией, чего мы медлим, люди же гибнут! Это во-первых. Ну а завтра, может, и переговоры никому не понадобятся. Может, страна-победитель (вы, наверное, не сомневаетесь, что может произойти) просто разговаривать ни с кем не станет", - приводит слова Лукашенко БелТА.

"Мы открыты. Вот сегодня пусть приезжают. Полностью обеспечим и поможем в этом плане, чтобы предотвратить войну и мясорубку. Пока еще это конфликт на стадии возгорания. Надо это остановить", - сказал глава государства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2022, 18:26
    Гость: Беларус

    Лука пойдет под трибунал вместе с сумасшедшим дедом за то, что разрушили многовековую дружбу нашего народа с русским и украинским

  4. 27.02.2022, 17:32
    Гость: а Львов это польский город -чей он только не был

    Львов основан галицким князем Даниилом Романовичем в середине XIII века[2][3], предположительно, около 1256 года становится столицей Галицко-Волынского княжества

    После первого раздела Речи Посполитой, с 1775 по 1918 год, город был столицей Королевства Галиции и Лодомерии, образованного Габсбургами, считавшими себя преемниками королей Руси и носивших титул королей Галиции и Лодомерии.

    В ходе распада Австро-Венгрии в 1918 году стал столицей Западно-Украинской Народной Республики, однако по итогам Польско-украинской войны был присоединён к Польше.
    Львов является городом поликультурного наследия. На его византийскую основу наложились польское, немецкое, еврейское, армянское, австрийское, а затем российское и советское наслоения, через Львов происходила трансляция европейских веяний, через него шли на Украину католицизм, протестантизм, контрреформация, хасидизм, франкизм, сионизм[

  5. 27.02.2022, 17:32
    Гость: - это не совсем так-Львов польский город, отошел к СССР

    после второй мировой войны, по соглашению между Сталиным и Черчилле==========

    см. Кёрзона-Линия , условное название демаркационной линии, определившей в период между двумя мировыми войнами восточную границу
    Польши, в 1920 г.

    В декабре 1919 г Верховный совет Антанты рекомендовал установить в качестве восточной границы Польши так называемую линию Керзона. Названа она была так по имени министра иностранных дел Великобритании Джорджа Керзона. Поляки, однако, мнение Антанты проигнорировали. И им за это ничего не было. Дело в том, что восточная граница польского государства была предложена по этнографическому принципу. То есть к западу от нее находились исторические польские земли. К востоку — территории Украины, Белоруссии и Литвы. Но линия Керзона никак не учитывала территорию бывшей Речи Посполитой.
    А граница в XVIII веке, до разделов Польши, проходила куда восточнее.

    Когда Антанта выступила с инициативой установления польских границ, Польская армия уверенно наступала в украинских и белорусских землях, тесня и отряды Красной армии, и местных правительств...
    .было много чего не очень существенного для "наших баранов" , не поместится....

    17 сентября 1939 года, с началом Второй мировой войны, Советский Союз ввёл войска на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Государственная граница СССР, установленная в 1939 году, в целом прошла по «линии Керзона», существенно отклоняясь на запад лишь в районе Белостока.

    Советским, вернее УССР он стал с 1939 года

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