Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине

после второй мировой войны, по соглашению между Сталиным и Черчилле==========

см. Кёрзона-Линия , условное название демаркационной линии, определившей в период между двумя мировыми войнами восточную границу

Польши, в 1920 г.

В декабре 1919 г Верховный совет Антанты рекомендовал установить в качестве восточной границы Польши так называемую линию Керзона. Названа она была так по имени министра иностранных дел Великобритании Джорджа Керзона. Поляки, однако, мнение Антанты проигнорировали. И им за это ничего не было. Дело в том, что восточная граница польского государства была предложена по этнографическому принципу. То есть к западу от нее находились исторические польские земли. К востоку — территории Украины, Белоруссии и Литвы. Но линия Керзона никак не учитывала территорию бывшей Речи Посполитой.

А граница в XVIII веке, до разделов Польши, проходила куда восточнее.

Когда Антанта выступила с инициативой установления польских границ, Польская армия уверенно наступала в украинских и белорусских землях, тесня и отряды Красной армии, и местных правительств...

.было много чего не очень существенного для "наших баранов" , не поместится....

17 сентября 1939 года, с началом Второй мировой войны, Советский Союз ввёл войска на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Государственная граница СССР, установленная в 1939 году, в целом прошла по «линии Керзона», существенно отклоняясь на запад лишь в районе Белостока.

Советским, вернее УССР он стал с 1939 года