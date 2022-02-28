ЕС ввел персональные санкции против олигархов, чиновников и журналистов
Евросоюз включил в санкционные списки российских чиновников, бизнесменов и журналистов.
В списки попали:
- Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента России);
- Игорь Сечин (бизнесмен);
- Алишер Усманов (бизнесмен);
- Петр Авен (бизнесмен);
- Михаил Фридман (бизнесмен);
- Геннадий Тимченко (бизнесмен);
- Алексей Мордашов (бизнесмен);
- Сергей Ролдугин (музыкант);
- Захар Прилепин (писатель);
- Ольга Скабеева (журналист);
- Роман Бабаян (журналист);
- Модест Коперов (журналист);
- Тигран Кеосаян (режиссёр);
- Антон Красовский (журналист);
- Аркадий Мамонтов (журналист);
- Андрей Турчак (первый зампред Совфеда);
- Дмитрий Чернышенко (вице-премьер);
- Ирек Файзуллин (министр строительства);
- Петр Фрадков (глава «Промсвязьбанка»);
- Александр Пономаренко (директор «Шереметьево»);
- Виталий Савельев (министр транспорта);
- Николай Токарев (президент «Транснефти»);
- Сергей Пинчук (первый замкомандующего Черноморским флотом);
- Александр Авдеев (замкомандующего ЮВО);
- Рустам Мурадов (замкомандующего ЮВО);
- Андрей Сычевой (командующий 8 армией ЮВО);
Также в список попала компания «Согаз».
Комментарии читателей Оставить комментарий
И да, Львову приготовиться. В санкционных документах значится, что место рождения Фридмана -"г.Львов, Российская Федерация"!
\ Но вот санкции против журналистов?
Нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер, наверно, тоже говорил, что он «всего лишь журналист», пока его не повесили по решению Нюрнбергского трибунала.
Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Роман Руденко заявил: «Штрейхера можно считать подлинным «духовным отцом» тех, кто разрывал надвое детей в Треблинке и распинал мальчиков в Славянске. Без «Штюрмера» и ее хозяина германский фашизм не смог бы так быстро воспитать те массовые кадры убийц, которые непосредственно осуществляли преступные планы Гитлера и его клики: уничтожение более шести миллионов евреев Европы». Штрейхер отрицал все обвинения в свой адрес.
Да уже давно сбросили умные люди российские акции, они в мусор превратились. Глаза разуйте.
Оценили таки рейх-фюреры наших людей. Можно считать, получили, кто-то неожиданным авансом, кто-то долгожданно, персональные награды, пока свора тусовочной безсанкционной "элитки" донюхивает дорожку на дорожку и проклиная "не тот народец", готовиться петь про ужасы режима иммигрантам в европейских харчевнях, надеясь что их то уж новые хозяева не накроют.
Не стоит искать рациональности в действиях США. Они давно неадекватны и их восприятие мира и действительности весьма специфично.
США в таких вопросах похожи на верблюда, который может часами стоять а потом без причины сорваться с места.
Журналисты по всей видимости просто для США неугодные, пишут "не правильно".