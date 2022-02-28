ЕС ввел персональные санкции против олигархов, чиновников и журналистов

\ Но вот санкции против журналистов?

Нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер, наверно, тоже говорил, что он «всего лишь журналист», пока его не повесили по решению Нюрнбергского трибунала.

Главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе Роман Руденко заявил: «Штрейхера можно считать подлинным «духовным отцом» тех, кто разрывал надвое детей в Треблинке и распинал мальчиков в Славянске. Без «Штюрмера» и ее хозяина германский фашизм не смог бы так быстро воспитать те массовые кадры убийц, которые непосредственно осуществляли преступные планы Гитлера и его клики: уничтожение более шести миллионов евреев Европы». Штрейхер отрицал все обвинения в свой адрес.