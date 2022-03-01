\ В Сирии рассказали об истинной роли США в конфликте на Украине

08:35 1.03.2022

США спровоцировали конфликт России и Украины, чтобы отрезать Европу от российского газа. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари, пишет газета "Известия".

По его словам, Вашингтон разрабатывал планы по блокировке "Северного потока" и "Северного потока-2" задолго до начала российской военной операции на Украине.

"Американцы были нацелены на «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», по которым идет российский газ в Европу, до начала событий на Украине. Поэтому Байден вызвал катарского эмира в Вашингтон и обсудил с ним возможности Катара удовлетворить потребности Европы в поставках газа в случае необходимости", - пояснил он, добавив, что на Западе понимали, что толкают президента Украины на конфликт, тогда как российский лидер Владимир Путин все время был в положении защиты, а не нападения.

Кроме того, Джаафари предположил, что США могут организовать переброску террористов таких группировок, как "Исламское Государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) и "Джебхат ан-Нусры" (террористическая организация, запрещена в России) на Украину.

"Исходя из анализа, мы можем сказать, что это, вполне возможно, правда. Особенно мы, как государство, имеем доказательства того, что американские военные на территории Сирии перебрасывают террористов с места на место", - заявил дипломат, напомнив, что использование наемников является отработанной практикой США. Так они перебрасывают террористов из лагеря Эль-Холь в район Ат-Танфа и оттуда отправляют их в Афганистан и Буркина-Фасо.