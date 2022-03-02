Boeing приостановил техобслуживание российских авиакомпаний
Американская компания Boeing заявила, что приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний, пишет "Интерфакс".
"Мы приостановили поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний", - цитирует агентство сообщение компании.
Также сообщается, что Boeing также закрыл свое представительство на Украине, приостановил работу московского учебного центра подготовки пилотов.
В сообщениях отмечается, что в минувшие выходные компания сообщила клиентам, что они могут столкнуться с потенциальными задержками в запросах на ремонт и техническое обслуживание самолетов в своих конструкторских центрах в России и на Украине.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что правительство США приняло решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов из-за военной операции РФ на Украине.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Значит перейдем на бартер мы им нефть, они нам запчасти и самолеты.
"3ничтожила".... русский вижу ты стал забывать, незалежник.
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Технологии остались, до самого последнего времени в "Ижавиа" летал ЯК-42, все пассажиры были довольны.
До тех пор пока ресурсы не будут принадлежать народу России, а базовые отрасли экономики не будут национализированы будем сидеть под санкциями и платить высокую цену за те товары, которые благодаря разгрому экономики, Россия самостоятельно не может производить. Российские упыри олигархи не заточены на инвестиции в высокотехнологичные отрасли экономики. Для них нефть и газ, редкоземельные металлы - это священна корова и расставаться с ней они не намерены.
Кто и где их будет обслужикать, где брать комплектующие и расходники?
Напоминаю, что Саратовский авиационный завод, занимавшийся производством и обслуживанием Як-42, ОПГ Озеро в 2012 обанкротила, а в 2014 физически 3ничтожила.
Фигня это всё. В 90-х годах на японские машины детали от жигулей прикручивали и здесь выкрутимся. Не в первый раз.