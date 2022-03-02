Boeing приостановил техобслуживание российских авиакомпаний

07:55 2.03.2022

Американская компания Boeing заявила, что приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний, пишет "Интерфакс".

"Мы приостановили поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний", - цитирует агентство сообщение компании.

Также сообщается, что Boeing также закрыл свое представительство на Украине, приостановил работу московского учебного центра подготовки пилотов.

В сообщениях отмечается, что в минувшие выходные компания сообщила клиентам, что они могут столкнуться с потенциальными задержками в запросах на ремонт и техническое обслуживание самолетов в своих конструкторских центрах в России и на Украине.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что правительство США приняло решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов из-за военной операции РФ на Украине.