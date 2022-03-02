Boeing приостановил техобслуживание российских авиакомпаний

Американская компания Boeing заявила, что приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний, пишет "Интерфакс".

"Мы приостановили поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний", - цитирует агентство сообщение компании. 

Также сообщается, что Boeing также закрыл свое представительство на Украине, приостановил работу московского учебного центра подготовки пилотов.

В сообщениях отмечается, что в минувшие выходные компания сообщила клиентам, что они могут столкнуться с потенциальными задержками в запросах на ремонт и техническое обслуживание самолетов в своих конструкторских центрах в России и на Украине.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что правительство США приняло решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов из-за военной операции РФ на Украине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.03.2022, 13:46
    Гость: личный опыт

    "3ничтожила".... русский вижу ты стал забывать, незалежник.
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    Технологии остались, до самого последнего времени в "Ижавиа" летал ЯК-42, все пассажиры были довольны.

  3. 02.03.2022, 13:41
    Гость: Альфа

    До тех пор пока ресурсы не будут принадлежать народу России, а базовые отрасли экономики не будут национализированы будем сидеть под санкциями и платить высокую цену за те товары, которые благодаря разгрому экономики, Россия самостоятельно не может производить. Российские упыри олигархи не заточены на инвестиции в высокотехнологичные отрасли экономики. Для них нефть и газ, редкоземельные металлы - это священна корова и расставаться с ней они не намерены.

  4. 02.03.2022, 12:50
    Гость: для внутренних перевозок есть несколько сотен ЯК-42

    Кто и где их будет обслужикать, где брать комплектующие и расходники?
    Напоминаю, что Саратовский авиационный завод, занимавшийся производством и обслуживанием Як-42, ОПГ Озеро в 2012 обанкротила, а в 2014 физически 3ничтожила.

  5. 02.03.2022, 12:30
    Гость: Змей

    Фигня это всё. В 90-х годах на японские машины детали от жигулей прикручивали и здесь выкрутимся. Не в первый раз.

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