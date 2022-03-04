В Чехии введен режим ЧС из-за увеличения числа беженцев с Украины

10:47 4.03.2022

С пятницы 4 марта в Чехии введен режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения числа беженцев с Украины. Согласно данным властей, в страну ежедневно прибывает в среднем 5 тыс. человек с Украины, спасающихся от военных действий.

"Режим ЧС вводим по чисто техническим причинам, чтобы мы могли обеспечить прием [и обеспечить всем необходимым] беженцев с Украины. Он никак не коснется чешских граждан. Мы вводим режим ЧС [только] для беженцев с Украины и для тех [граждан], которые задействованы в оказании им помощи", - цитирует ТАСС заявление премьер-министра страны Петра Фиалы.

Режим ЧС введен на 30 дней с возможностью дальнейшего продления.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, всего с начала конфликта на Украине страну покинули около 836 тыс. человек, около 624,5 тыс. украинских беженцев пересекли границу Польши с 24 февраля.