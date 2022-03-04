В Чехии введен режим ЧС из-за увеличения числа беженцев с Украины

С пятницы 4 марта в Чехии введен режим чрезвычайной ситуации из-за увеличения числа беженцев с Украины. Согласно данным властей, в страну ежедневно прибывает в среднем 5 тыс. человек с Украины, спасающихся от военных действий.

"Режим ЧС вводим по чисто техническим причинам, чтобы мы могли обеспечить прием [и обеспечить всем необходимым] беженцев с Украины. Он никак не коснется чешских граждан. Мы вводим режим ЧС [только] для беженцев с Украины и для тех [граждан], которые задействованы в оказании им помощи", - цитирует ТАСС заявление премьер-министра страны Петра Фиалы.

Режим ЧС введен на 30 дней с возможностью дальнейшего продления. 

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, всего с начала конфликта на Украине страну покинули около 836 тыс. человек, около 624,5 тыс. украинских беженцев пересекли границу Польши с 24 февраля.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.03.2022, 19:06
    Гость: Мамба

    Словакия ненамного беднее Чехии. А для России даже до санкций их уровень жизни был космос.

  5. 04.03.2022, 17:22
    Гость: Ну чтож,

    По крайней мере, самая чёрная плесень уползает подальше…кому то пора и отдохнуть от неё…ну а кому то, придётся терпеть…закон сообщающихся сосудов.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
В Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев прокомментировал санкции Запада против России
© KM.RU, Александра Воздвиженская
«Россия сознательно пошла на "адские санкции". Страна окончательно вернулась к себе настоящей – к великой державе»
Путин назвал западное сообщество «империей лжи»
Избранное
Дым от якутских пожаров дошел до Урала, а мы все тушим Грецию да Турцию
«Кирпичи», 15 октября, «ГлавКлуб»
Пир во время чумы: «Алые паруса» свели на нет заклинания властей о вакцинации
В Томской области готовы отправлять новобранцев в армию
Жанна Агузарова отдала дань жертвам пандемии
«Удивительная» Роднина о Валиевой
Ногу Свело! «Хочу бодаться!»
«Украинский кризис – наиболее обсуждаемая сейчас проблема среди аналитиков всего мира»
Своенравный и обаятельный Питер Фальк
Инженерные решения Германа Цоя: цифры вместо слов
В исторической усадьбе Середниково прошел творческий вечер Светланы Драган «Звёзды смотрят вниз»