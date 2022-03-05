Посол РФ в Берлине заявил о сотнях жалоб россиян по поводу дискриминации

12:50 5.03.2022

Посольство России в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с дискриминацией соотечественников, заявил в эфире телеканала "Россия-24" посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

"Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей: городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти. В МИД Германии направлена соответствующая нота посольства", - цитирует дипломата ТАСС.

Нечаев отметил, что посольство РФ регистрирует сотни обращений от россиян в связи с дискриминацией русскоязычного населения. Он сообщил, что посольство открыло горячую линию для русскоязычных граждан, куда можно обратиться в случае дискриминации.

"Печально то, что они затрагивают и детей, обучающихся в немецких школах. Это, как правило, билингвальные дети из смешанных семей, которые боятся ходить в школу, потому что подвергаются <...> различного рода травле", - сказал посол.

Нечаев сообщил, что российские дипломатические учреждения в Германии работают в штатном режиме, несмотря на угрозы и оскорбления, отметил он.