Посол РФ в Берлине заявил о сотнях жалоб россиян по поводу дискриминации
Посольство России в Германии направило ноту в МИД ФРГ в связи с дискриминацией соотечественников, заявил в эфире телеканала "Россия-24" посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
"Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей: городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти. В МИД Германии направлена соответствующая нота посольства", - цитирует дипломата ТАСС.
Нечаев отметил, что посольство РФ регистрирует сотни обращений от россиян в связи с дискриминацией русскоязычного населения. Он сообщил, что посольство открыло горячую линию для русскоязычных граждан, куда можно обратиться в случае дискриминации.
"Печально то, что они затрагивают и детей, обучающихся в немецких школах. Это, как правило, билингвальные дети из смешанных семей, которые боятся ходить в школу, потому что подвергаются <...> различного рода травле", - сказал посол.
Нечаев сообщил, что российские дипломатические учреждения в Германии работают в штатном режиме, несмотря на угрозы и оскорбления, отметил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
при том что на Украине националисты-фашисты на выборах набрали не более двух процентов, в нацисты записывают ВСЕХ граждан Украины и заявляют что украинцев и Украины вообще не было и что это якобы продукт ненавидимого россиянской элитой СССР. Так украинские элиты тоже лютые антикоммунисты и антисоветчики.
Нам говорят, что Россия пришла на Украину по просьбе само провозглашенных донецко-луганскими шахтёрами и комбайнёрами РЕСПУБЛИК , которые шахтеры выкопали зарытые в огородах и под терриконами шмайсеры и стали доблестно сражаться с украинскими фашистами.
на голом энтузиазме. Россия конечно отозвалась на призыв шахтёров и трактористов. НО ВМЕСТО ТОГО , чтобы оставаться там куда её позвали, вдруг предъявила претензии на всю территорию Донецкой и Луганской обл.????
А у проживающих на той территории надо ли им ЭТО, герои Донбасса спросить не удосужились. Зачем?
Мало того,людей держали там, под огнем, вместо того чтобы переселить
их в Россию. Я конечно не верю, но некоторые считают, что их там намеренно держали, для демонстрации зверств украинского режима.
Там выдали российские паспорта, чтоб было как в Абхазии. МЫ НАШИХ ГРАЖДАН ЗАЩИЩАЕМ. Ничего личного. А Депнис Пушилин оказываетсяч уше вступил....в ЕР.
По шахтерской Конституции Луганская и Донецкая обл. под их юрисдикцией. Значит российские.
А нам "освободители" вешают на уши что Украину сама будет определяться, НАМ НАДО лишь бы не было войны.НЕ ВЕРЮ..Получается цель мирной РФ - аннексия Украины.под дулами автомат
Германия это национальное государство, ей обидно когда нацистские нации русские обижают. ))))
Дискриминация идёт со стороны вновь приезжающих украинских «немцев».., но об этом не пишут..
В США такого меньше, но есть(!), а что Русскоязычные ?
- Стычки молодёжи- ерунда, по сравнению с наглостью, которую выплескивают некоторые представители незалежной..
Твердят что им все обязаны! Просят Русскоязычных ( Русских!) выйти и провести митинг в поддержку Украины..)), а иначе говорят, украинцы вам этого не простят!))
Наглеют, пробуют указывать русскоязычным когда им можно «дышать» или нет..)). В общем - маразм и быдло!
Я очень люблю Украину, украинцев, но наплыв швали ( в последние 2-3 года или чуть больше) - увеличился..((, а в следствии этого и маразм и вонь..
А экономика Америки - «застыла».., что-то произойдёт, и очень скоро.., но если говорить о хорошем и .., то просматривается - второе.., но это ( мне видится) не в пять минут..
Всё будет зависеть от выборов в ноябре этого года, а в последствии и президентских..
Экономика Америки шла вверх во время ВОВ, и это не секрет, так что Америке сейчас, в этой патовой ситуации ( гос долг - ооогромный и…) необходимо?
- Думайте ребята, этого никто не может нам запретить..
И берегите себя!
после слов ихнего нового фюрера шольца, что "геноцид на украине - это смехотворно" вполне логичное развитие событий.
Ща евродемократы подостают из пыльных комодов дедушкины мундиры СС и вперед!