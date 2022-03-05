Режим тишины введен в Мариуполе для выхода мирных жителей по гумкоридорам

Российская сторона объявила режим тишины для выхода по гуманитарным коридорам жителей Мариуполя и Волновахи.

"Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя.

Что касается проведения спецоперации, российские Вооруженные Силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. За прошедшие сутки ударом высокоточного оружия большой дальности был уничтожен склад боеприпасов на территории воинской части в Житомире, где хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLOW, рассказал предствитель ведомства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.03.2022, 16:23
    Гость: Гость

    Я тоже попадала в подобную ловушку, и даже не раз, но в основном по молодости и неопытности. Я называю это "синдром домашнего животного", когда тебя кормят и берегут лишь для того, чтобы однажды использовать в качестве праздничного блюда. Самое сложное в этой ситуации осознать, что ты не более, чем еда, что тебя банально используют и готовят на убой. Сложно, потому что каждый человек склонен верить, что он чуть ли не пуп Земли, что он незаменим, что именно без него весь мир постигнет страшная участь. И только он один - такой себя "Мессия" для человечества. Это я уже называю "комплекс Бога". К чему я это говорю - в этих словах кроется большая истина. В тот момент, когда вы сможете осознать, что являетесь далеко не богами, и что с вашей смертью этот мир не прекратит своё существование, вы станете намного ближе к "богам", чем когда-либо. Знаете, у нас когда-то ходил анекдот - чем Бог отличается от Ющенко? Тем, что Бог не считает себя Ющенко. Потому что на самом деле очень трудно быть Богом. В смысле вас карают лишь за то, что вы возомнили себя "богами". Ну настоящие "боги" смогут спасти себя сами - не правда ли. А мы посмотрим, сколько на самом деле у вас "божественного"...

  3. 05.03.2022, 15:00
    Гость: Мариуполь

    Какие военнослужащие ДНР? Войска, которые вошли и высадились из Крыма утюжат Мариуполь. Эвакуация сорвана и в Волоновахе.

  4. 05.03.2022, 14:58
    Гость: "Гуманизм" по-москальски:

    Уж так и быть, из города линяйте,
    Себя от смерти, жители, спасайте,
    Чтобы потом, дома ища свои,
    На месте их развалины найти!

  5. 05.03.2022, 14:36
    Гость: Весьма подозрительная политика

    Почему бомбят только русскоязычные населенные пункты?

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