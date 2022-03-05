Режим тишины введен в Мариуполе для выхода мирных жителей по гумкоридорам

Я тоже попадала в подобную ловушку, и даже не раз, но в основном по молодости и неопытности. Я называю это "синдром домашнего животного", когда тебя кормят и берегут лишь для того, чтобы однажды использовать в качестве праздничного блюда. Самое сложное в этой ситуации осознать, что ты не более, чем еда, что тебя банально используют и готовят на убой. Сложно, потому что каждый человек склонен верить, что он чуть ли не пуп Земли, что он незаменим, что именно без него весь мир постигнет страшная участь. И только он один - такой себя "Мессия" для человечества. Это я уже называю "комплекс Бога". К чему я это говорю - в этих словах кроется большая истина. В тот момент, когда вы сможете осознать, что являетесь далеко не богами, и что с вашей смертью этот мир не прекратит своё существование, вы станете намного ближе к "богам", чем когда-либо. Знаете, у нас когда-то ходил анекдот - чем Бог отличается от Ющенко? Тем, что Бог не считает себя Ющенко. Потому что на самом деле очень трудно быть Богом. В смысле вас карают лишь за то, что вы возомнили себя "богами". Ну настоящие "боги" смогут спасти себя сами - не правда ли. А мы посмотрим, сколько на самом деле у вас "божественного"...