Минобороны: украинцы не прибыли к гуманитарным коридорам

16:56 5.03.2022

Из заявленных 200 тыс. беженцев из Мариуполя и 15 тыс. из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, националисты не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из этих населенных пунктов.

"С 10 часов утра пятью беспилотными летательными аппаратами (три над Мариуполем, два над Волновахой) мы вели интенсивное наблюдение за обстановкой в указанных населенных пунктах. По результатам объективного контроля установлено, что формирование никаких гуманитарных колонн не осуществлялось, а наоборот «режим тишины» активно использовался в целях интенсивной перегруппировки подразделений ВСУ и национальных батальонов на оборонительных позициях и по всему Мариуполю, а также перемещения вооружения и военной техники на более выгодные позиции", - описал обстановку начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, по позициям российских военных около 10 часов утра из Мариуполя был открыт огонь из артиллерийских орудий, из Волновахи велся непрерывный огонь в течение почти 10 минут. "В 10 часов 39 минут в Мариуполе взорван жилой дом, под завалами которого могут находиться до 200 человек, в том числе старики и дети", - заявил представитель Минобороны.

Сегодня, 5 марта, с 10 часов утра российской стороной был объявлен режим тишины и открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Гуманитарные коридоры и маршруты выхода согласовывались с украинской стороной