Путин сообщил Эрдогану об условиях приостановки операции на Украине

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка российской военной операции на Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи. Подчеркнуто, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

При этом российские вооруженные силы "делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры".

В ходе разговора Путин подтвердил "готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта".

"Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - сообщили в Кремле. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.03.2022, 23:08
    Гость: Гость

    Слушайте, я понимаю, что значит треугольник, вернее пирамида и буква V - это триумф дьявола. Но насчёт буквы Z у меня только одно предположение - "В система международных морских сигнальных флагов, часть Международного свода сигналов, флаг Z обозначает букву Z («Зулу» в алфавите НАТО) при использовании в букве - буквенное сообщение. Флаг Z в сочетании с четырьмя числовыми флагами (первые два обозначают часы, последние два обозначают минуты) указывает время Z (также называемое зулусским временем), военный и морской термин для всемирного координированного времени". Нет, ну я конечно понимаю, что это сигнал для посвящённых, но все-таки интересно я сильно ошиблась или не очень...

  5. 06.03.2022, 21:49
    Гость: Русский

    ...так по другому невозможно осуществить денационализацию. Ведь целое поколение хохлов-нациков выросло за последние 30лет. А учитывая генетически предрасположение жителей западных украины к нацизму, тут столько работы для спец.служб России, явно быстро не разделается...

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Валерия Гергиева изгнали из Мюнхенского оркестра и Ла Скалы.
«Проблемный» дирижер Валерий Гергиев: запоздалое увольнение путинского маэстро
Санкции против России – эффект бумеранга
Валентин Катасонов. Санкции против России – эффект бумеранга
Спекулянты зерном хотят оставить граждан России без хлеба
Спекулянты зерном хотят оставить граждан России без хлеба
Кадыров призвал не останавливать операцию на Украине и не вести переговоры
Избранное
23 февраля по-прежнему остается всенародным праздником
«Тунеядцы — наши враги. Хлеб трудовой от них береги!»
«Не брат ты мне»: что не так с историей культового российского фильма на Netflix и бандеровцами
«Современная российская элита сложилась в 90-е и являет собой продукт распада советского общества»
«Сочувствую нашим дипломатам, которых, как смертников, послали для участия в переговорах с США и с НАТО»
«События в США в 60-е годы 19 века и события в СССР в конце 80-х годов 20 века очень похожи. И там, и там – кризис целостности»
Масочно-прививочная пропаганда активизирована. Снова начались скандалы на ТВ и эксцессы на местах
Дежа вю: очень сильно теракт в Афганистане начинает напоминать теракт 911, который якобы совершила группировка Бен Ладена
Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно
«Никаких плюсов для родителей»: школы стремительно превращаются в комбинаты
Биохакинг: как и зачем люди делают из себя киборгов