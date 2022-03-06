Путин сообщил Эрдогану об условиях приостановки операции на Украине
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка российской военной операции на Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.
"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи. Подчеркнуто, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.
При этом российские вооруженные силы "делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры".
В ходе разговора Путин подтвердил "готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта".
"Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - сообщили в Кремле.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Терпи, моя красавица.
Слушайте, я понимаю, что значит треугольник, вернее пирамида и буква V - это триумф дьявола. Но насчёт буквы Z у меня только одно предположение - "В система международных морских сигнальных флагов, часть Международного свода сигналов, флаг Z обозначает букву Z («Зулу» в алфавите НАТО) при использовании в букве - буквенное сообщение. Флаг Z в сочетании с четырьмя числовыми флагами (первые два обозначают часы, последние два обозначают минуты) указывает время Z (также называемое зулусским временем), военный и морской термин для всемирного координированного времени". Нет, ну я конечно понимаю, что это сигнал для посвящённых, но все-таки интересно я сильно ошиблась или не очень...
Подозрительно,но почему Путин так много внимания уделяет Турции?
Достойные патриота слова. Молодец, присоединяюсь. 0
...так по другому невозможно осуществить денационализацию. Ведь целое поколение хохлов-нациков выросло за последние 30лет. А учитывая генетически предрасположение жителей западных украины к нацизму, тут столько работы для спец.служб России, явно быстро не разделается...