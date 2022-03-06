Путин сообщил Эрдогану об условиях приостановки операции на Украине

16:13 6.03.2022

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка российской военной операции на Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи. Подчеркнуто, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Кремля.

При этом российские вооруженные силы "делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры".

В ходе разговора Путин подтвердил "готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта".

"Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - сообщили в Кремле.