Украина отказалась от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией

Киев отказывается от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией, этот вариант неприемлем, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Верещук призвала российскую сторону согласиться на открытие гуманитарных коридоров с выездом жителей на территорию Украины.

«Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — приводят ее слова «Известия».

Также она призвала президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Бориса Джонсона и лидера США Джо Байдена помочь открыть «реальные» гумкоридоры.

В 10 часов утра 7 марта Вооруженные силы РФ объявили «режим тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.03.2022, 19:18
    Гость: Криворижжя

    Орки-москали разрушают наши города.С ненавистью уничтожают мирное население.Патетованный лгун генерал Конашенков несколько дней назад
    Врал,что у них потерь нет,а затем нисколько не смущаясь признал

  3. 07.03.2022, 18:46
    Гость: Трампушин парикмахер

    Проблемы негров

    шерифа не волнуют.
    //////////////////
    Ага.Так я и поверил. Недавно конгресс и правительство старика Бидонe решило перекрасить Белый дом в Черный.

  4. 07.03.2022, 18:27
    Гость: Nic

    Конечно откажешься,если драпать собираешься на запад,а гумкоридор направлен в РФ.

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