Украина отказалась от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией

12:41 7.03.2022

Киев отказывается от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией, этот вариант неприемлем, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Верещук призвала российскую сторону согласиться на открытие гуманитарных коридоров с выездом жителей на территорию Украины.

«Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — приводят ее слова «Известия».

Также она призвала президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Бориса Джонсона и лидера США Джо Байдена помочь открыть «реальные» гумкоридоры.

В 10 часов утра 7 марта Вооруженные силы РФ объявили «режим тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.