Украина отказалась от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией
Киев отказывается от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией, этот вариант неприемлем, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Верещук призвала российскую сторону согласиться на открытие гуманитарных коридоров с выездом жителей на территорию Украины.
«Не поедут наши люди из-под Киева в Беларусь, с тем чтобы потом самолетами полететь в Российскую Федерацию», — приводят ее слова «Известия».
Также она призвала президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Великобритании Бориса Джонсона и лидера США Джо Байдена помочь открыть «реальные» гумкоридоры.
В 10 часов утра 7 марта Вооруженные силы РФ объявили «режим тишины» для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Орки-москали разрушают наши города.С ненавистью уничтожают мирное население.Патетованный лгун генерал Конашенков несколько дней назад
Врал,что у них потерь нет,а затем нисколько не смущаясь признал
К Соловьеву на передачу за буханку хлеба.
Проблемы негров
шерифа не волнуют.
//////////////////
Ага.Так я и поверил. Недавно конгресс и правительство старика Бидонe решило перекрасить Белый дом в Черный.
Конечно откажешься,если драпать собираешься на запад,а гумкоридор направлен в РФ.
нацисты их используют для перегруппировок и подготовке к новым убийствам.