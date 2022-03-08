Байден запретил импорт российских нефти, газа и энергии в США

20:55 8.03.2022

США прекращают закупать энергоресурсы из России, заявил во вторник американский президент Джо Байден.

"Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные сектора российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах", - приводит его слова "Инерфакс".

При этом президент США признал, что это решение не пройдёт бесследно для американских потребителей.

Ранее Белый дом просил демократов не поддерживать запрет на импорт энергоресурсов из России, так как это может привести к росту цен на заправках и увеличению инфляции.