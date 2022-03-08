Байден запретил импорт российских нефти, газа и энергии в США
США прекращают закупать энергоресурсы из России, заявил во вторник американский президент Джо Байден.
"Сегодня я объявляю о том, что США нацеливаются на основные сектора российской экономики: мы запрещаем любой импорт российских нефти, газа и энергии. Это означает, что российскую нефть больше не будут принимать в американских портах", - приводит его слова "Инерфакс".
При этом президент США признал, что это решение не пройдёт бесследно для американских потребителей.
Ранее Белый дом просил демократов не поддерживать запрет на импорт энергоресурсов из России, так как это может привести к росту цен на заправках и увеличению инфляции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скоро будет баррель по 300$, газ уже зашкаливает, доходил почтитдо 4000$, сейчас по 2400$, тоже хорошо!
Навязанного принципа ограничения выпуска рублей, количество которых почему-то должно соответствовать имеющимся гринбаксам и перестать душить свою экономику, избавившись от Набиуллиной, и всем сразу хватит! Это искусственный дефицит, нужно заменить команду либерастов-монетаристов вменяемыми людьми!
ждунов будешь ? Ну-ну.
А вы знаете, ЧЕМ кормил этот МакДональдс в других странах, США, Австралии и Канаде? В их продукции нашли человеческую ДНК, они просто людоеды! В мире пропадали в год сотни тысяч детей, сатанисты глумились над ними, приносили в жертву, а останки сплавляли в МакДональдс! Из-за этого и закрылись эти жуткие места по всему миру!
Нужно поступить с ними, как и с прочими: помещения использовать под другой бренд, придумать своё, только чтобы ничем не напоминало этот ужас!
Бензин уже стоит около Пяти долларов, но это только начало я думаю, так как в США говорят будет и Семь и десять бакинских..
- Вот такие дела сегодня..((