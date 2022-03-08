Китай призвал обнародовать данные о биолабораториях на Украине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал власти США немедленно раскрыть информацию о находящихся на Украине военных биолабораториях и вирусах, которые там изучались.

Так он прокомментировал информацию Минобороны России о том, что США потратили более $200 млн на работу биологических лабораторий на Украине, сообщает «Коммерсант».

Ранее в российском ведомстве сообщали, что лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского Минобороны задействованы в военно-биологической программе США. По данным МИД Китая, на Украине работали 26 американских лабораторий и других подобных объектов.

Расследование деятельности американских биолабораторий на Украине началось в середине лета 2020 года. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сообщал, что их деятельность «является секретом для публичной сферы».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.03.2022, 19:47
    Гость: Вот те раз

    Вы реальные данные о своей дырявой лаборатории в Ухане для начала обнародуйте, моральные уроды. Поубивали огромную массу людей своей заразой, и туда же, лезут с претензиями к американцам. Чья бы корова мычала. Я ещё понимаю, русские имеют полное право претензии выставить, а эти-то куда полезли, лицемеры поганые? От себя подозрения захотели отвести, пытаясь перевести стрелки? Не получится - опоздали. За всё ответите перед миром.

  2. 08.03.2022, 19:23
    Гость: topor

    Сеть из 15 американских биолабораторий на Украине включает в себя исследовательские центры в Одессе, Виннице, Ужгороде, Львове, Киеве, Херсоне, Тернополе, а также два подозрительных объекта в Харькове и Николаеве. Многие из этих лабораторий достигли статуса уровня биобезопасности 2, что позволяет ученым экспериментировать с вирусами и бактериями. Пентагон в прямом нарушении Конвенции Организации Объединенных Наций производит смертельные вирусы, бактерии и токсины в лабораториях биологического оружия, которые в числе других находятся и на Украине.
    Американцы боятся, что в руки Москвы могут попасть данные об экспериментах над украинскими солдатами. Один из таких проектов с участием солдат ВСУ носит название UP-8. Он стартовал в 2017 году и несколько раз продлевался до 2020 года.

  3. 08.03.2022, 18:42
    Гость: Val

    украинцев? Да ещё и с большой буквы написал? Ты, очевидно из этой обоймы фашистской? Тогда готовь лыжи, хотя ты, скорее всего, уже за пределами Украины. Скоро те, кто останется после российской зачистки, будут вылавливаться украинцами и развешиваться по столбам.

  4. 08.03.2022, 18:22
    Гость: Такнаминадо

    Мариуполец, при чем здесь "... оправдать массовые убийства Украинцев".
    Ведь не раз и в мировых, да и ваших местечковых СМИ обсуждалась
    роль Украины, как боевого тарана в военном противостоянии между
    Западом и Востоком. Не один раз и ваша Рада и правительство
    заявляло, что Украина воюет с РФ с 2014 года. Вы должны осознавать,
    что в истории человечества не было войн (вооруженных конфликтов)
    где бы не пострадали мирные обыватели. Украина не исключение.

  5. 08.03.2022, 17:58
    Гость: Николай

    Дааа... Хомячкам до прозрения как до луны раком. Совсем мозги пепсиколой размылись.

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