Китай призвал обнародовать данные о биолабораториях на Украине

15:06 8.03.2022

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал власти США немедленно раскрыть информацию о находящихся на Украине военных биолабораториях и вирусах, которые там изучались.

Так он прокомментировал информацию Минобороны России о том, что США потратили более $200 млн на работу биологических лабораторий на Украине, сообщает «Коммерсант».

Ранее в российском ведомстве сообщали, что лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского Минобороны задействованы в военно-биологической программе США. По данным МИД Китая, на Украине работали 26 американских лабораторий и других подобных объектов.

Расследование деятельности американских биолабораторий на Украине началось в середине лета 2020 года. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук сообщал, что их деятельность «является секретом для публичной сферы».