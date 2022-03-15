Зеленский ввел добровольную уплату налога для малого бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский объявил начало нологовой реформы. Как пишет "Интерфакс", данный проект решений был разработан для поддержки украинской экономики, чтобы обеспечить работу бизнеса и занятость людей там, где безопасность это позволяет.
Так, вместо НДС и налога на прибыль вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса вводится добровольная уплата единого налога "То есть, если можете - платите, не можете - нет вопросов", - подчеркнул Зеленский.
Вторым основным положением Зеленский назвал максимальную дерегуляцию бизнеса.
"Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно - вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в пределах украинского закона", - сказал президент Украины, добавив, что это только начальные два шага налоговой реформы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, это первое, что приходит на ум. Похоже, Зеленский смирился с потерей Украины. Отсюда и раздача оружия, и разрушение инфраструктуры(затягивая сопротивление) и дурацкие законодательные инициативы.
Только почему он решил, что Россия возьмет Украину на иждивение?
Сама, сама, сама...
К сожалению это не чудеса трансформации под пулеметами. Это тонко выверенный ход американских кукловодов. Сильный ход против России.
Украина в экономическом плане уже парализована. Эти налоговые скидки от Зеленского никакого экономического эффекта уже не дадут. Однако реликтовая сущность нынешнего населения на территории Украины - это беспредельная жажда халявы. И вот представьте, последний рубеж сопротивления взят. Далее надо приводить страну в порядок. Для этого потребуются немалые затраты. А хохол уже убежден, что платить ничего не нужно. Обнулили. Итог этого обнуления двоякий - либо на иждивение победителю, у которого притырили все резервы. Спасибо Набибуллиной, Чубайсу, Кудрину. Либо - откровенный саботаж и противодействие любым благим начинаниям.
Печально, путинские за 30 лет такому не научились.
А у Пути все при нем. И дворцы, и резервы. Одно обнадеживает - Украина. Там столько непаханых резервов ;)...
РФ НАДО СДЕЛАТЬ ПОДОБНОЕ А НДС ОТМЕНИТЬ, КАК ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ ВЫПУСКУ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНОЙ ПРОДУКЦИИ
до гааги)