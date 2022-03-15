Зеленский ввел добровольную уплату налога для малого бизнеса

10:20 15.03.2022

Президент Украины Владимир Зеленский объявил начало нологовой реформы. Как пишет "Интерфакс", данный проект решений был разработан для поддержки украинской экономики, чтобы обеспечить работу бизнеса и занятость людей там, где безопасность это позволяет.

Так, вместо НДС и налога на прибыль вводится ставка 2% от оборота и упрощенный учет. Для малого бизнеса вводится добровольная уплата единого налога "То есть, если можете - платите, не можете - нет вопросов", - подчеркнул Зеленский.

Вторым основным положением Зеленский назвал максимальную дерегуляцию бизнеса.

"Отменяем все проверки для всех бизнесов, чтобы все работали нормально, чтобы города оживали, чтобы везде, где нет боевых действий, продолжалась жизнь. Условие только одно - вы обеспечиваете нормальную работу своего бизнеса в пределах украинского закона", - сказал президент Украины, добавив, что это только начальные два шага налоговой реформы.