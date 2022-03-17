ЕСПЧ решил приостановить рассмотрение всех жалоб против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех жалоб против России после ее выхода из Совета Европы. Об этом говорится в заявлении суда, пишет РБК.

Как говорится в сообщении, в соответствии с постановлением комитета министров Совета Европы о том, что Российская Федерация перестает быть членом организации с 16 марта, суд постановил приостановить рассмотрение всех заявлений против России до рассмотрения им правовых последствий настоящего постановления.

Накануне, 15 марта, министр иностранных дел Сергей Лавров уведомил генсекретаря Совета Европы (СЕ) о решении России выйти из организации. Как указал глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, «вся ответственность за разрыв диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов».

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о намерении России денонсировать устав Совета Европы (СЕ), Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) и еще четыре конвенции, а также ряд документов, которые не отвечают интересам России.

В свою очередь, в ночь на 16 марта ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы. «Российская Федерация совершила грубые нарушения Устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена», и «не выполняет взятые перед Советом Европы обязательства», сказано в пояснении на сайте организации.

По данным Совета Европы, в ЕСПЧ для вынесения решений передано 9432 заявления от российских граждан (по состоянию на 2021 год), еще несколько тысяч ожидают решения о возможности рассмотрения судом. За прошлый год было рассмотрено 232 дела (в 219 случаях было вынесено решение о наличии нарушений Конвенции о правах человека).

Как отмечал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, вместо Европейского суда по правам человека граждане России смогут обращаться по аналогичным вопросам в Конституционный суд России.

В России с 2015 года действует приоритет Конституции над решениями ЕСПЧ. Кроме этого, после принятия новой Конституции в 2020 году был гарантирован приоритет Конституции над требованиями международных договоров и решениями международных органов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.03.2022, 10:50
    Гость: Проявляй активность

    Иди в полицию и спрашивай: "Можно я казню такого-то?" Там тебе помогут.

Все комментарии (4)
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