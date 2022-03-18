Румыния заблокировала счета «Аэрофлота»

Национальное агентство налоговой администрации (ANAF) Румынии блокировало банковские счета представительства в стране российской компании «Аэрофлот», пишет газета «Известия» со ссылкой на приказ налоговой администраци.

Это связано с тем, что члены правления компании ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, Михаил Полубояринов и Сергей Чемезов, которые косвенно контролируют фонды представительства «Аэрофлота», находятся в санкционном списке ЕС.

«Учитывая положения Регламента (ЕС) № 269/2014 об ограничительных мерах… предписывается блокировка фондов представительства «Аэрофлот»,— указывается в приказе.

Также блокируются три счета, которые представительство имеет в банке Raiffeisen.

Отмечается, что эта мера связана с «действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Ранее, 10 марта, источник сообщил «Известиям», что генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в ближайшее время уйдет со своего поста и из авиакомпании. Руководить «Аэрофлотом» теперь будет гендиректор его дочернего перевозчика — «Россия» — Сергей Александровский.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2022, 17:36
    Гость: А.

    Ничего, ничего, в чем-то румыны нам и помогают. Не так давно обнаружилось, что они сперли на американской военной базе в Румынии все топливо, кажется, запасенное для самолетов – бензин ослиной мочой разбавляли.

  2. 18.03.2022, 16:46
    Гость: юрий

    ничего страшного они как не раз бывало устроят переворот и переметнутся на сторону победителя как во 2 мировой

  4. 18.03.2022, 16:01
    Гость: Ray Bloom

    А как красиво пели:

    "Я тобою в Бухаресте грежу наяву.
    Сколько раз в словах чудесных
    Славил я Москву.
    А, приехав, целый день я,
    Как во сне брожу.
    И безмолвный от волнения
    Слов не нахожу.

    Вот какая ты, Москва, красавица.
    Добрая и сердечная.
    Словно в песне, словно в сказке
    На меня все смотрят с лаской.
    И светел взор твой ясный."

Все комментарии (16)
Выбор читателей
© KM.RU, Артем Чернов
Операция освобождения
Антон Силуанов © KM.RU, Алексей Белкин
Около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ заморожены из-за санкций
Сергей Глазьев
Альтернатива доллару. Глазьев постарается запустить наднациональную валюту
Владимир Путин
Путин заявил об отсутствии у Киева настроя на поиск развязок в переговорах
Избранное
Peugeot 508 2019: смелые цели
Оправдать любую мерзость: как западные социологи «превращают» в ЛГБТ почти треть населения Земли
Глобалистские реверансы: Меркель и Байден хотят решать за Россию, кому и как продавать газ
The Крыша «Крыша аффекта» (CD + медиатор)
5 декабря 1941 года – похороны гитлеровского блицкрига
«Дворцовый» поворот: «разгорятся» ли протесты к лету?
«Казус Лукашенко»: сносить нельзя мириться
Лидер «Теплой Трассы» назвал советскую эстраду самой чистой музыкой в мире
Великое переселение в Сибирь. Часть первая
Песня из «Кабачка 13 стульев» впервые за 40 лет прозвучала целиком на концерте Оркестра Мазаева
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сделал любопытное заявление