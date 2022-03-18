Румыния заблокировала счета «Аэрофлота»

10:10 18.03.2022

Национальное агентство налоговой администрации (ANAF) Румынии блокировало банковские счета представительства в стране российской компании «Аэрофлот», пишет газета «Известия» со ссылкой на приказ налоговой администраци.

Это связано с тем, что члены правления компании ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, Михаил Полубояринов и Сергей Чемезов, которые косвенно контролируют фонды представительства «Аэрофлота», находятся в санкционном списке ЕС.

«Учитывая положения Регламента (ЕС) № 269/2014 об ограничительных мерах… предписывается блокировка фондов представительства «Аэрофлот»,— указывается в приказе.

Также блокируются три счета, которые представительство имеет в банке Raiffeisen.

Отмечается, что эта мера связана с «действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Ранее, 10 марта, источник сообщил «Известиям», что генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в ближайшее время уйдет со своего поста и из авиакомпании. Руководить «Аэрофлотом» теперь будет гендиректор его дочернего перевозчика — «Россия» — Сергей Александровский.