Румыния заблокировала счета «Аэрофлота»
Национальное агентство налоговой администрации (ANAF) Румынии блокировало банковские счета представительства в стране российской компании «Аэрофлот», пишет газета «Известия» со ссылкой на приказ налоговой администраци.
Это связано с тем, что члены правления компании ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев, Михаил Полубояринов и Сергей Чемезов, которые косвенно контролируют фонды представительства «Аэрофлота», находятся в санкционном списке ЕС.
«Учитывая положения Регламента (ЕС) № 269/2014 об ограничительных мерах… предписывается блокировка фондов представительства «Аэрофлот»,— указывается в приказе.
Также блокируются три счета, которые представительство имеет в банке Raiffeisen.
Отмечается, что эта мера связана с «действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Ранее, 10 марта, источник сообщил «Известиям», что генеральный директор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов в ближайшее время уйдет со своего поста и из авиакомпании. Руководить «Аэрофлотом» теперь будет гендиректор его дочернего перевозчика — «Россия» — Сергей Александровский.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничего, ничего, в чем-то румыны нам и помогают. Не так давно обнаружилось, что они сперли на американской военной базе в Румынии все топливо, кажется, запасенное для самолетов – бензин ослиной мочой разбавляли.
ничего страшного они как не раз бывало устроят переворот и переметнутся на сторону победителя как во 2 мировой
Бранзулетка!
А как красиво пели:
"Я тобою в Бухаресте грежу наяву.
Сколько раз в словах чудесных
Славил я Москву.
А, приехав, целый день я,
Как во сне брожу.
И безмолвный от волнения
Слов не нахожу.
Вот какая ты, Москва, красавица.
Добрая и сердечная.
Словно в песне, словно в сказке
На меня все смотрят с лаской.
И светел взор твой ясный."
А я и не слышал про ваши успехи в Украине.