Минтранс оценил расходы иностранных авиакомпаний из-за облета России

Самолет Airbus A380

Минтранс оценил дополнительные расходы иностранных авиакомпаний, которые на фоне взаимных ограничений вынуждены облетать воздушное пространство РФ, в сумму более $37,5 млн еженедельно.

"В результате вынужденной ответной меры, введенной в отношении зарубежных перевозчиков, доставляются неудобства прежде всего гражданам этих стран. К примеру, дальность перелета из Лондона в Токио через Россию по транссибирскому маршруту - кратчайшему воздушному пути между Европой и Юго-Восточной Азией - составляет 9 500 км, а с использованием альтернативного маршрута - 11 200 км. Таким образом, альтернативные маршруты значительно увеличивают время полетов - почти на два часа", - приводит сообщение Минтранса "Интерфакс".

Это влечет за собой рост себестоимости перевозки, прежде всего за счет увеличения количества используемого топлива, отметили в ведомстве.

"По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более $37,5 млн еженедельно. Как следствие, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей", - заявили в Минтрансе.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Росавиация ввела зеркальные ограничения для перевозчиков этих государств: речь идет как о рейсах в Россию и из нее, так и транзитных полетах через воздушное пространство страны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2022, 23:40
    Гость: massachusets

    по 1млн на страну 50 млн в год ? -копейки. Как это сказалось на России? А ответ ясен.Большая Ж..А

  3. 19.03.2022, 23:07
    Гость: Петр

    Да- Боинг- просто выдающаяся компания))) Их 737 МАХ- это верх идиотизма. И почитайте какую- нибудь серьезную статью, как Боинг свой Дримлайнер создавал. Обхохочешься!! Они, пожалуй, и современную Россию обскакали.

  4. 19.03.2022, 21:50
    Гость: Пилоту

    Наше правительство уже о нас позаботилось, не переживайте.
    Плановые регламентные замены запчастей отложены до конца года.
    Летайте нашими авиалиниями.
    В мир наши самолёты формально аварийные никто не пустит конечно, но на внутренних маршрутах будут летать.
    На наше русское авось.

  5. 19.03.2022, 21:47
    Гость: Исходя из переназначения Набиуллиной

    И планов перевода наших ЗВР и денег нашего бизнеса на восстановление Украины это тоже может быть правдой.
    Возьмут и покроют расходы, чё уж там.

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