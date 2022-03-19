Минтранс оценил расходы иностранных авиакомпаний из-за облета России
Минтранс оценил дополнительные расходы иностранных авиакомпаний, которые на фоне взаимных ограничений вынуждены облетать воздушное пространство РФ, в сумму более $37,5 млн еженедельно.
"В результате вынужденной ответной меры, введенной в отношении зарубежных перевозчиков, доставляются неудобства прежде всего гражданам этих стран. К примеру, дальность перелета из Лондона в Токио через Россию по транссибирскому маршруту - кратчайшему воздушному пути между Европой и Юго-Восточной Азией - составляет 9 500 км, а с использованием альтернативного маршрута - 11 200 км. Таким образом, альтернативные маршруты значительно увеличивают время полетов - почти на два часа", - приводит сообщение Минтранса "Интерфакс".
Это влечет за собой рост себестоимости перевозки, прежде всего за счет увеличения количества используемого топлива, отметили в ведомстве.
"По оценкам, дополнительные расходы перевозчиков 19 стран (США, Канада, Великобритания, Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция) в условиях ограничения на использование воздушного пространства РФ составляют более $37,5 млн еженедельно. Как следствие, это влечет за собой рост цен на билеты и перевозку грузов, что неизбежно ложится на пассажиров и грузоотправителей", - заявили в Минтрансе.
После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков. Росавиация ввела зеркальные ограничения для перевозчиков этих государств: речь идет как о рейсах в Россию и из нее, так и транзитных полетах через воздушное пространство страны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
по 1млн на страну 50 млн в год ? -копейки. Как это сказалось на России? А ответ ясен.Большая Ж..А
ИЛ-96, например, намного лучше Боинга 767.
Да- Боинг- просто выдающаяся компания))) Их 737 МАХ- это верх идиотизма. И почитайте какую- нибудь серьезную статью, как Боинг свой Дримлайнер создавал. Обхохочешься!! Они, пожалуй, и современную Россию обскакали.
Наше правительство уже о нас позаботилось, не переживайте.
Плановые регламентные замены запчастей отложены до конца года.
Летайте нашими авиалиниями.
В мир наши самолёты формально аварийные никто не пустит конечно, но на внутренних маршрутах будут летать.
На наше русское авось.
И планов перевода наших ЗВР и денег нашего бизнеса на восстановление Украины это тоже может быть правдой.
Возьмут и покроют расходы, чё уж там.