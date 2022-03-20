Китай собирается сохранять независимую позицию по ситуации на Украине

11:18 20.03.2022

Глава МИД КНР Ван И в очередной раз заявил, что попытки зарубежных стран повлиять на оценку Китаем событий на Украине провалятся. По его словам, Китай основывает свои суждения на «существе дела», считает, что его позиция «соответствует пожеланиям большинства стран».

«Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая»,— цитирует дипломата «Коммерсант». Он также сказал, что Китай выступает «за сохранение мира» и «против войны».

«Время докажет, что Китай, занимая такую позицию, находится на правильной стороне истории»,— подчеркнул глава китайского МИДа.