Китай собирается сохранять независимую позицию по ситуации на Украине
Глава МИД КНР Ван И в очередной раз заявил, что попытки зарубежных стран повлиять на оценку Китаем событий на Украине провалятся. По его словам, Китай основывает свои суждения на «существе дела», считает, что его позиция «соответствует пожеланиям большинства стран».
«Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая»,— цитирует дипломата «Коммерсант». Он также сказал, что Китай выступает «за сохранение мира» и «против войны».
«Время докажет, что Китай, занимая такую позицию, находится на правильной стороне истории»,— подчеркнул глава китайского МИДа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мартышка наивно полагает, что тигры про нее не знают. Вместо того, чтоб четко занять сторону РФ и давить на США в вопросах изобретения ковида, чайна-даун решил прикинуться нейтральной мямлей. Только помни Си, даже уставший тигр сильнее макаки!
В Ленинграде в 50е у нас в школе много китайцев усилось ,их родители в проходили практику в институте им.И Мечникова. Это очень скрытный народ и стайный, им верить точно нельзя ,обмануть чужака это для них нормально.
В языке дипломатии «независимая позиция» означает отказ от поддержки России.
Хинди руси и пихает...
Евангелия читай!