Президент Финляндии предупредил о рисках в случае вступления в НАТО

13:16 20.03.2022

Вступление в НАТО является одной из альтернатив нынешнему статусу Финляндии, но необходимо «осознавать риски», заявил в интервью Financial Times президент Саули Ниинистё.

Финляндия не состоит в военном блоке — у страны, как и у Швеции, статус государства — партнера альянса. Еще одним вариантом для страны Ниинистё назвал углубление сотрудничества в оборонной сфере с Вашингтоном и Стокгольмом, пишет РБК.

«У всех этих альтернатив есть преимущество в виде укрепления нашей безопасности», — сказал глава государства, отметив, однако, что существуют и опасности. «Сейчас основной риск — это эскалация ситуации в Европе», — пояснил он.

О рисках для Европы в случае подачи заявки в НАТО ранее заявляла премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. На вопрос FT о том, согласен ли он с такой позицией, Ниинистё ответил: «У нас в этом регионе нет эскалации. Из этого исходим. Я лишь сказал бы, что необходимо тщательно изучить все элементы, которые необходимо учесть».

В январе премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла, что страна сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО.