Президент Финляндии предупредил о рисках в случае вступления в НАТО

Акция протеста против создания базы НАТО

Вступление в НАТО является одной из альтернатив нынешнему статусу Финляндии, но необходимо «осознавать риски», заявил в интервью Financial Times президент Саули Ниинистё.

Финляндия не состоит в военном блоке — у страны, как и у Швеции, статус государства — партнера альянса. Еще одним вариантом для страны Ниинистё назвал углубление сотрудничества в оборонной сфере с Вашингтоном и Стокгольмом, пишет РБК.

«У всех этих альтернатив есть преимущество в виде укрепления нашей безопасности», — сказал глава государства, отметив, однако, что существуют и опасности. «Сейчас основной риск — это эскалация ситуации в Европе», — пояснил он.

О рисках для Европы в случае подачи заявки в НАТО ранее заявляла премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. На вопрос FT о том, согласен ли он с такой позицией, Ниинистё ответил: «У нас в этом регионе нет эскалации. Из этого исходим. Я лишь сказал бы, что необходимо тщательно изучить все элементы, которые необходимо учесть».

В январе премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла, что страна сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.03.2022, 22:36
    Гость: После позорно проигранной финки

    Я бы на месте РФ даже боялся в сторону Финляндии смотреть.

  2. 20.03.2022, 21:10
    Гость: Альфа

    ...и правильно делали. Раз финская армия в годы войны стояла под Ленинградом, убивала наши граждан и солдат, значит она враг и маннергейм такой же и не заслуживает никаких памятных досок в Ленинграде/Питере. Замечу попутно, что финны до сих пор простить не могут потерю Карельского перешейка и думают, что тем или иным способом его вернут, наивно полагая, что НАТО им поможет.

  4. 20.03.2022, 20:05
    Гость: Дыма без огня не бывает

    В стране Суоми поняли, что нейтральный статус - это для Леонида Ильича-миротворца, которого уже давно нет.

  5. 20.03.2022, 17:34
    Гость: про грабли

    А Россия в 1917 уходила от грабительского капитализма с вывозом капитала,а к чему в 1991 пришла?

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