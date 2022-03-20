Президент Финляндии предупредил о рисках в случае вступления в НАТО
Вступление в НАТО является одной из альтернатив нынешнему статусу Финляндии, но необходимо «осознавать риски», заявил в интервью Financial Times президент Саули Ниинистё.
Финляндия не состоит в военном блоке — у страны, как и у Швеции, статус государства — партнера альянса. Еще одним вариантом для страны Ниинистё назвал углубление сотрудничества в оборонной сфере с Вашингтоном и Стокгольмом, пишет РБК.
«У всех этих альтернатив есть преимущество в виде укрепления нашей безопасности», — сказал глава государства, отметив, однако, что существуют и опасности. «Сейчас основной риск — это эскалация ситуации в Европе», — пояснил он.
О рисках для Европы в случае подачи заявки в НАТО ранее заявляла премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. На вопрос FT о том, согласен ли он с такой позицией, Ниинистё ответил: «У нас в этом регионе нет эскалации. Из этого исходим. Я лишь сказал бы, что необходимо тщательно изучить все элементы, которые необходимо учесть».
В январе премьер-министр Финляндии Санна Марин заявляла, что страна сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я бы на месте РФ даже боялся в сторону Финляндии смотреть.
...и правильно делали. Раз финская армия в годы войны стояла под Ленинградом, убивала наши граждан и солдат, значит она враг и маннергейм такой же и не заслуживает никаких памятных досок в Ленинграде/Питере. Замечу попутно, что финны до сих пор простить не могут потерю Карельского перешейка и думают, что тем или иным способом его вернут, наивно полагая, что НАТО им поможет.
Такие же финны. Только восточные.
В стране Суоми поняли, что нейтральный статус - это для Леонида Ильича-миротворца, которого уже давно нет.
А Россия в 1917 уходила от грабительского капитализма с вывозом капитала,а к чему в 1991 пришла?