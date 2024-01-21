При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека

При падении пассажирского самолета Falcon 10 в Афганистане выжили четыре человека, у них различные травмы, судьба еще двух уточняется, пишет РБК со ссылкой на заявление Росавиации. 

Reuters со ссылкой на афганских чиновников пишет, что два человека погибли.

На борту находились шестеро: четыре члена экипажа и два пассажира. Пассажирами были бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков с женой Анной. Борт выполнял «частную медицинскую эвакуацию» Анны Евсюковой в сопровождении мужа, уточняли ранее в посольстве. Анатолий Евсюков — предприниматель, открывший в Волгодонске рынки «Машенька», «Авангард» и «Анна».

По предварительным данным, семейная пара не выжила. Четверо членов экипажа - два пилота и два медика - получили различные травмы, но остались в живых. Об этом, как стало известно «Базе», сообщил один из выживших, позвонив в российскую авиакомпанию, которая организовывала рейс. Однако эта информация еще уточняется.

Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщала ранее Росавиация.

Экипаж во время полета сообщил о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива и принял решение внепланово приземлиться в аэропорту Куляб в Таджикистане. Спустя время экипаж доложил об отказе первого, а затем и второго двигателей. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двух двигателей. Самолет потерпел крушение на севере Афганистана в отдаленном районе страны, что затрудняло поиски.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.01.2024, 23:04
    Гость: вадим иванович

    27 погибли и дети в донецке а вы чертилы про какой-то самолет блин уже всё кипит а этот всё мямлит демагог ни дна аж до рвоты аминь

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