При крушении самолета в Афганистане выжили четыре человека
При падении пассажирского самолета Falcon 10 в Афганистане выжили четыре человека, у них различные травмы, судьба еще двух уточняется, пишет РБК со ссылкой на заявление Росавиации.
Reuters со ссылкой на афганских чиновников пишет, что два человека погибли.
На борту находились шестеро: четыре члена экипажа и два пассажира. Пассажирами были бизнесмен из Волгодонска Анатолий Евсюков с женой Анной. Борт выполнял «частную медицинскую эвакуацию» Анны Евсюковой в сопровождении мужа, уточняли ранее в посольстве. Анатолий Евсюков — предприниматель, открывший в Волгодонске рынки «Машенька», «Авангард» и «Анна».
По предварительным данным, семейная пара не выжила. Четверо членов экипажа - два пилота и два медика - получили различные травмы, но остались в живых. Об этом, как стало известно «Базе», сообщил один из выживших, позвонив в российскую авиакомпанию, которая организовывала рейс. Однако эта информация еще уточняется.
Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщала ранее Росавиация.
Экипаж во время полета сообщил о чрезвычайной ситуации из-за нехватки топлива и принял решение внепланово приземлиться в аэропорту Куляб в Таджикистане. Спустя время экипаж доложил об отказе первого, а затем и второго двигателей. По предварительным данным, причиной крушения стал отказ двух двигателей. Самолет потерпел крушение на севере Афганистана в отдаленном районе страны, что затрудняло поиски.
Комментарии читателей Оставить комментарий
то не погибли.
Хорошо что выжили конечно
27 погибли и дети в донецке а вы чертилы про какой-то самолет блин уже всё кипит а этот всё мямлит демагог ни дна аж до рвоты аминь
в колхозе утро: то кота выбросили, то буржуй разбился.