Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом он сообщил в обращении ко Дню соборности, пишет Газета.RU.

Праздник отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

На сайте офиса президента соответствующего документа пока нет. В своем обращении к согражданам Зеленский не уточнил, о чем именно идет речь в указе.

«Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — пояснил украинский лидер.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2024, 22:42
    Гость: ЕСовец

    А я тут при чем ?Я вообще в ЕС живу.А речь - про вас,про бендеру и про вашего идиотто-клоуна :)500 тысяч - это уже неплохо.Русская меленка - мели нью-СС-Галичину:))

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