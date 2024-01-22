Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Об этом он сообщил в обращении ко Дню соборности, пишет Газета.RU.
Праздник отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.
На сайте офиса президента соответствующего документа пока нет. В своем обращении к согражданам Зеленский не уточнил, о чем именно идет речь в указе.
«Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — пояснил украинский лидер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А я тут при чем ?Я вообще в ЕС живу.А речь - про вас,про бендеру и про вашего идиотто-клоуна :)500 тысяч - это уже неплохо.Русская меленка - мели нью-СС-Галичину:))
все западоидные историки это квадратуристы
Она там и не переводилась!
Хохлов пытать!
Скоро хохлостан сыграет в ящик Пандоры!