Усманов выиграл суд у Forbes о статье, ставшей основанием для санкций

Земельный суд Гамбурга запретил американскому журналу Forbes распространять заявления о том, что бизнесмен, основатель холдинга USM Алишер Усманов являлся «подставным лицом» президента России Владимира Путина и «решал его бизнес-проблемы», пишет РБК.

Поводом для иска, который был направлен еще 27 февраля 2023-го, стала статья Forbes о российских миллиардерах от 2 февраля 2022 года под названием «Знакомьтесь с путинскими олигархами, которые, скорее всего, попадут под санкции Байдена из-за Украины». Защита Усманова заявила, что в этой статье содержались ничем не подкрепленные утверждения, а именно цитата анонимного эксперта о том, что «Усманов неоднократно выступал подставным лицом Путина и решал его бизнес-проблемы». Позже в феврале 2022 года эту фразу среди прочих процитировал Совет ЕС в обосновании санкций против бизнесмена. Адвокаты Усманова назвали заявления в статье Forbes ложными и дискредитирующими.

В ходе судебного разбирательства Forbes отказался раскрыть анонимный источник, которому приписывалось указанное заявление. Изданию также не удалось привести примеры того, когда и как Усманов «решал его бизнес-проблемы», говорится в судебных документах.

В итоге немецкий суд запретил Forbes распространять эти и ряд других утверждений, в том числе о том, что Усманов приобрел долю в российском операторе сотовой связи «МегаФон» у бывшего министра связи России Леонида Реймана (тот неоднократно опровергал информацию, что был владельцем компании), чтобы «решить бизнес-проблему» для Путина. Как отмечает EU Today, решение суда может создать юридический прецедент для оспаривания источников, на которые опирался ЕС для обоснования своих санкций против отдельных россиян в связи с военной операцией на Украине.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.01.2024, 23:26
    Гость: Какая ещё коробка!

    Он в 1990-м уже был в высшем эшелоне готовящих передел страны. Негласно, но очень мощно.

Все комментарии (10)
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