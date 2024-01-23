Израиль предложил ХАМАС двухмесячное прекращение огня

Израильские власти выступили с предложением к лидерам ХАМАС о прекращении боевых действий в регионе на два месяца в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых движением, пишет "Интерфакс".

Израильская сторона подчеркнула, что данное соглашение может стать "частью многоэтапной сделки", которая включает в себя освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, возвращение тел погибших и освобождение Израилем палестинских заключенных. 

Так, на первом этапе соглашения предлагается отпустить женщин, мужчин старше 60 лет и заложников, которые находятся в критическом состояни.

Отмечается, что параметры нового предложения по сделке с заложниками военный кабинет Израиля одобрил еще десять дней назад. Они представляются "более прогрессивными", чем предыдущие предложения, которые ХАМАС отверг.

Предложение включает в себя также вывод израильских военных из основных населенных пунктов анклава, и разрешение постепенного возвращения палестинских гражданских лиц в город Газа и север сектора по мере реализации соглашения. В тоже время Израиль своим предложением дает понять, что не согласится на полное прекращение войны и освобождение всех 6 тысяч палестинских заключенных.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.01.2024, 11:30
    Гость: Штурман

    А как же геноцид 2-х миллионов "животных" проводимый Израилем по согласованию с США? Палестинцы давно знают суть политики Израиля по отношению ко всем гоям и думаю они не поведутся на эту обманку. Если копнуть глубже,то глобалисты решили начать 3-ю мировую войну с уничтожением еврейского государства на Ближнем Востоке и только ждут когда хохлы освободят им земли бывшей Хазарии вымирая на фронте и мигрируя в другие страны. Главный признак начала новой мировой войны это война между арабами,персами с Израилем и повальное переселение евреев Израиля вна Украину и Россию.

  2. 23.01.2024, 10:50
    Гость: Евреям

    нужен перерыв потому-что они должны перебросить войска в армянский Арцах (Нагорный карабах) и в армянский Арцах, чтобы помочь азеротуркам и кремлю атаковать Армению с запада и востока. Кремлю и азеротуркам нужна дорога через Сюник чтобы гнать наркоту, а евреям нужен Арцах для будущих ударов по Ирану с севера...

  3. 23.01.2024, 10:46
    Гость: VKPb

    Израиль может предложить мир и арабы пойдут снова на работу в Израиль, но Оккупированная Британскими фашистами Финляндия не сможет быстро изгнать оккупантов со своей территории она теперь заложник и плацдарм Атаки Британии-США на Россию какими предателями кто бы не был до 2020го но теперь это Британская оккупация и 3я мировая против России-СССР против всей Европы против всего мира! За полную Победу над Британией!!!

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