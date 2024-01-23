Израиль предложил ХАМАС двухмесячное прекращение огня

08:20 23.01.2024

Израильские власти выступили с предложением к лидерам ХАМАС о прекращении боевых действий в регионе на два месяца в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых движением, пишет "Интерфакс".

Израильская сторона подчеркнула, что данное соглашение может стать "частью многоэтапной сделки", которая включает в себя освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, возвращение тел погибших и освобождение Израилем палестинских заключенных.

Так, на первом этапе соглашения предлагается отпустить женщин, мужчин старше 60 лет и заложников, которые находятся в критическом состояни.

Отмечается, что параметры нового предложения по сделке с заложниками военный кабинет Израиля одобрил еще десять дней назад. Они представляются "более прогрессивными", чем предыдущие предложения, которые ХАМАС отверг.

Предложение включает в себя также вывод израильских военных из основных населенных пунктов анклава, и разрешение постепенного возвращения палестинских гражданских лиц в город Газа и север сектора по мере реализации соглашения. В тоже время Израиль своим предложением дает понять, что не согласится на полное прекращение войны и освобождение всех 6 тысяч палестинских заключенных.