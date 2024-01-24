Германия передаст Украине списанные вертолеты Sea King

10:20 24.01.2024

Власти Германии объявили о планах по поставке Украине шести многоцелевых вертолетов Sea King. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус во время онлайн-встречи контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", пишет РБК.

"Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от ведения разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода", - заявил Писториус, не уточнив дату поставки вертолетов. Он также указал на необходимость обеспечения Киева системами противовоздушной обороны.

По данным украинских СМИ, Германия передаст Украине списанные вертолеты.

18-я встреча контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоялась онлайн 23 января. По ее итогам спикер украинского министерства обороны Илларион Павлюк сообщил, что в 2024 году Киев получит оружие, которое не поставлялось ранее.

Напомним, Германия — второй после США поставщик военной помощи для Украины. В 2024 году она выделит на поставки Киеву более 7 млрд. евро. В рамках предыдущих пакетов помощи Берлин передал Киеву 30 танков Leopard 1, 18 танков Leopard 2 A6, 90 бронетранспортеров Marder, две установки ЗРК Patriot, 500 зенитных ракет Stinger и примерно 45 тыс. артиллерийских боеприпасов 155 мм.