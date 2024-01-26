Архив США: Ельцин рассуждал о вступлении России в НАТО

11:27 26.01.2024

Первый российский президент Борис Ельцин в разговоре с американским коллегой Биллом Клинтоном заявлял, что Россия должна первой вступить в НАТО при расширении альянса. Стенограмму беседы двух лидеров в Ново-Огарево 14 января 1994 г. рассекретил архив национальной безопасности США, пишут «Ведомости».

Согласно тексту документа, Ельцин, рассуждая об американо-российском партнерстве и отношениях России с НАТО, заявил, что «Россия должна быть первой страной, вступившей в НАТО», за которой последуют другие государства Центральной и Восточной Европы. Он также предложил «своего рода картель США, России и европейцев для содействия обеспечению и улучшению мировой безопасности».

Ответ Клинтона, говорится в стенограмме, был осторожным. Он упомянул чувство величия России, но не затронул идею картеля или членства России в НАТО.

Ельцин добавил, что Россия еще не готова вступить в НАТО и что сначала нужно подумать о реакции регионов, также существует потенциальная реакция Китая.

«Возможно, есть прогноз на будущее, исследования ЦРУ. У нас больше нет КГБ, чтобы заниматься своими делами», – добавил первый российский президент, добавив, что в правительстве РФ его иногда критикуют за тесные контакты с Западом и США.

В 2021 г. Клинтон в интервью телеканалу CNN рассказал, что предлагал Ельцину специальное партнерство, а также перспективы членства России в НАТО в будущем. Американский президент исходил, по его собственным словам, из того, что главными угрозами глобальной безопасности в будущем станут террористические организации и авторитарные страны, поставляющие им ядерное или биологическое оружие. На этом направлении обе державы могли бы работать вместе, считал он.