Архив США: Ельцин рассуждал о вступлении России в НАТО

Первый российский президент Борис Ельцин в разговоре с американским коллегой Биллом Клинтоном заявлял, что Россия должна первой вступить в НАТО при расширении альянса. Стенограмму беседы двух лидеров в Ново-Огарево 14 января 1994 г. рассекретил архив национальной безопасности США, пишут «Ведомости».

Согласно тексту документа, Ельцин, рассуждая об американо-российском партнерстве и отношениях России с НАТО, заявил, что «Россия должна быть первой страной, вступившей в НАТО», за которой последуют другие государства Центральной и Восточной Европы. Он также предложил «своего рода картель США, России и европейцев для содействия обеспечению и улучшению мировой безопасности».

Ответ Клинтона, говорится в стенограмме, был осторожным. Он упомянул чувство величия России, но не затронул идею картеля или членства России в НАТО.

Ельцин добавил, что Россия еще не готова вступить в НАТО и что сначала нужно подумать о реакции регионов, также существует потенциальная реакция Китая.

«Возможно, есть прогноз на будущее, исследования ЦРУ. У нас больше нет КГБ, чтобы заниматься своими делами», – добавил первый российский президент, добавив, что в правительстве РФ его иногда критикуют за тесные контакты с Западом и США.

В 2021 г. Клинтон в интервью телеканалу CNN рассказал, что предлагал Ельцину специальное партнерство, а также перспективы членства России в НАТО в будущем. Американский президент исходил, по его собственным словам, из того, что главными угрозами глобальной безопасности в будущем станут террористические организации и авторитарные страны, поставляющие им ядерное или биологическое оружие. На этом направлении обе державы могли бы работать вместе, считал он. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.01.2024, 17:18
    Гость: И.Якут

    1. Скорее всего, ЕБН с подачи окружения действовал вполне искренне. Иллюзии были присущи, увы, многим. В т.ч., и тем, кто сегодня у руля.
    2. Ну а уж кто успел наворовать (кому дали это сделать) были на седьмом небе от счастья.
    3. Но: гладко было на бумаге, но забыли про овраги.
    4. Видимо, учить историю страны надо лучше, чтоб обезопасить сибя ("прервалась связь времен" от подобных фокусов в дальнейшем.
    5.

  3. 26.01.2024, 16:32
    Гость: Как видно

    оба деятеля попали в плен лживых прогнозов материального будущего. Басни Крылова Ельцин точно не читал, где написано, что нельзя запрячь совместно трепетную лань и козла, коим всегда была пинда.

  4. 26.01.2024, 15:45
    Гость: кумуняка?

    при ЕВН шел развал армии. ЕБН двоешник и пиарщик, бросивший партбилет, и в память своих предков-аристократов развалил Союз.

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