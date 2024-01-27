Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов

11:51 27.01.2024

Власти Техаса за несколько лет отправили в другие части США свыше 102 тысяч незаконных мигрантов, заявили в офисе губернатора региона Грега Эббота.

"Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022 года", — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, 16 тысяч нелегальных беженцев перевезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, еще полторы тысячи — в Лос-Анджелес. Суммарно из Техаса увезли 102,1 тысячи мигрантов.

Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.

Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.

Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.

Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.

Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией.