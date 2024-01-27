Власти Техаса вывезли в другие штаты более 102 тысяч незаконных мигрантов

Власти Техаса за несколько лет отправили в другие части США свыше 102 тысяч незаконных мигрантов, заявили в офисе губернатора региона Грега Эббота.

"Техас транспортировал свыше 12,5 тысячи мигрантов в Вашингтон с апреля 2022 года, более 37,5 тысячи мигрантов в Нью-Йорк и 31,2 тысячи мигрантов в Чикаго с августа 2022 года", — цитирует сообщение РИА Новости.

Кроме того, 16 тысяч нелегальных беженцев перевезли в Денвер, 3,4 тысячи — в Филадельфию, еще полторы тысячи — в Лос-Анджелес. Суммарно из Техаса увезли 102,1 тысячи мигрантов.

Нацгвардия Техаса для борьбы с нелегальной миграцией возвела у границы с Мексикой заграждение из колючей проволоки. Администрация Джо Байдена пожаловалась на это в Верховный суд, который в начале этой недели постановил убрать ограждение. Тем не менее силовики штата заблокировали доступ патрулям федеральных служб.

Губернатор Эббот, со своей стороны, объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, Техас будет проводить собственную политику, поскольку власти страны не справляются с охраной границы.

Так, в штате уже действует закон, позволяющий арестовывать, уголовно преследовать и сажать в тюрьму подозреваемых в незаконном пересечении границы, а также выдворять их из страны по решению суда.

Вашингтон называет действия властей Техаса неконституционными, а методы избыточными.

Действия Эббота поддержали губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, выпустив заявление, в котором обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.01.2024, 21:34
    Гость: Остап

    Это как7 То есть, эмигранты незаконно пересекают границу в Техасе и попадают на территорию США. Вместо того, чтобы выдворить их обратно, власти Техаса кормят их, грузят на автобусы и везут за казенный счет дальше, вглубь страны. Такая вот мудрая политика. Стоит ли удивляться, что толпы новых эмигрантов тут же лезут через заграждения?

  3. 27.01.2024, 19:56
    Гость: Вопрос на засыпку:

    А зачем вам сказки про Россию и про дворцы "солнцеликого" с комнатами грязи?

  4. 27.01.2024, 19:50
    Гость: Проктолог

    Ох и сильные у тебя боли. Тогда не хрюкай " хочу зарплату как в США... и далее по списку" думай о проблемах в России

Все комментарии (17)
Выбор читателей
Пересмотреть итоги войны 1939–1940 гг. Зачем Финляндии Карелия
Сергей Нарышкин © KM.RU, Алексей Белкин
Нарышкин заявил о формировании на Украине «колониальной администрации» США
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
Россия вернёт земли Ниццы и Иерусалима: Путин поручил разобраться с украденной недвижимостью
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Эксперт по ЖКХ предложил деприватизировать квартиры малоимущих россиян
Избранное
Непогода нынче в моде: кому и за что мстят «хляби небесные» на юге России
Александр Иванов и  группа «Рондо», 16 сентября, «16 Тонн»
Юбилей группы «Мастер»: полеты во сне и наяву с Михаилом Серышевым и Андреем Большаковым
Свой шашлык стал недоступен — пойдем травиться к гостям с юга
Код Дракона «Луна» (макси-сингл)
Евгения Славина «Колыбельные по разным поводам»
Blues Bastards, 2 мая, «Мумий Тролль Music Bar»
Сергей Черняховский. Традиция и неопределенность
«Центр духовного разложения»: вирус ельцинизма неуклонно заражает Москву
На волгоградский рынок социального питания зашёл человек Пригожина?
«Конец Фильма», 2 февраля, «16 Тонн»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации