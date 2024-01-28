Три африканские страны объявили о выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

"ЭКОВАС, находясь под влиянием иностранных держав и предав свои основополагающие принципы, превратилось в угрозу для государств-членов и их народов, <…> организация не оказала нашим странам содействия в <…> борьбе с терроризмом и отсутствием безопасности", — цитирует РИА Новости совместное заявление, опубликованное на странице Национального совета по защите отечества Нигера.

Кроме того, три страны указали, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции".

Назначенный военными премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн в четверг обвинил ЭКОВАС в непорядочности после провала переговорной миссии, прибытие которой ожидалось в Ниамее. Делегация объединения объяснила отсутствие на переговорах технической неисправностью самолета.В декабре 2023 года премьер Нигера заявил в интервью РИА Новости, что страна рассчитывает в январе возобновить переговоры с ЭКОВАС и призывает к скорейшему снятию санкций.

Военные Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного Национального совета по защите отечества. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

В свою очередь, Мали, Нигер и Буркина-Фасо в сентябре подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля для "создания архитектуры коллективной обороны".

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