Швеция прекращает расследование по делу о взрывах на «Северных потоках»
Прокуратура Швеции сообщила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», поскольку не смогла установить подозреваемых.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что прокуратура установила, что Швеция и шведские граждане не были вовлечены в атаку против «Северных потоков». Уточняется, что следователи проанализировали большое количество движений судов, осмотрели место преступления, а также провели несколько допросов, однако установить подозреваемых это не помогло.
«Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах. В итоге прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на "Северных потоках". Следствие пришло к выводу, что на этот случай шведская юрисдикция не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто»,— цитирует сообщение шведской прокуратуры «Коммерсант».
Материалы расследования переданы правоохранительным органам Германии, которые продолжают вести следствие по делу о подрыве газопроводов.
Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция проводили совместное расследование инцидентов, Россия в нем не участвует. По данным МИД РФ, Дания отказала в правовой помощи по взрывам на «Северных потоках». The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщили, что подрыв газопроводов координировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Роман Червинский. Сам он назвал эту информацию спекуляцией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не пущают, т.к. место диверсий находится в чужих водах.
Ничиво не вижу,ничиво не слышу,ничиво никаму ни скажжу !
Наверное расстроены: искали-искали российский след, не нашли, и бабло закончилось на "расследования".
А по настоящему следу пиндосским шавкам команды не было.
ай, какой АБВГД ядовитый)))
При чем У. или О. Пальме до газопровода.
Швеция в том Северном проекте даже не участвовала. Искать надо КОМУ ВЫГОДНО.
Швеции какая выгода с подрыва. От ответвленя в свою сторону Сев. потока Швеция отказалась.
В проекте участвуют Россия.
Также Германия, Нидерланды и Франция, которые к Швеции претензий не имеют. Никаких.
Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства. Президент России Владимир Путин обвинил в причастности к атаке «англосаксов». Уже в октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
Источник ВЕДОМОСТИ