Швеция прекращает расследование по делу о взрывах на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции сообщила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», поскольку не смогла установить подозреваемых.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что прокуратура установила, что Швеция и шведские граждане не были вовлечены в атаку против «Северных потоков». Уточняется, что следователи проанализировали большое количество движений судов, осмотрели место преступления, а также провели несколько допросов, однако установить подозреваемых это не помогло.

«Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах. В итоге прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на "Северных потоках". Следствие пришло к выводу, что на этот случай шведская юрисдикция не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто»,— цитирует сообщение шведской прокуратуры «Коммерсант».

Материалы расследования переданы правоохранительным органам Германии, которые продолжают вести следствие по делу о подрыве газопроводов.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция проводили совместное расследование инцидентов, Россия в нем не участвует. По данным МИД РФ, Дания отказала в правовой помощи по взрывам на «Северных потоках». The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщили, что подрыв газопроводов координировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Роман Червинский. Сам он назвал эту информацию спекуляцией.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.02.2024, 19:23
    Гость: Nic

    Наверное расстроены: искали-искали российский след, не нашли, и бабло закончилось на "расследования".
    А по настоящему следу пиндосским шавкам команды не было.

  5. 07.02.2024, 19:20
    Гость: В огороде бузина

    При чем У. или О. Пальме до газопровода.
    Швеция в том Северном проекте даже не участвовала. Искать надо КОМУ ВЫГОДНО.
    Швеции какая выгода с подрыва. От ответвленя в свою сторону Сев. потока Швеция отказалась.
    В проекте участвуют Россия.
    Также Германия, Нидерланды и Франция, которые к Швеции претензий не имеют. Никаких.

    Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства. Президент России Владимир Путин обвинил в причастности к атаке «англосаксов». Уже в октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
    Источник ВЕДОМОСТИ

Все комментарии (21)
Выбор читателей
Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $8 млрд
Медицинский центр в Коммунарке © KM.RU, Кирилл Дуболев
Гинцбург отметил, что пандемия COVID-19 продолжается
ЦИК нашел «вызывающие удивление ошибки» в подписях за Надеждина
ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых
Избранное
Rock Privet, 11 ноября, 1930 Moscow
Как сформировать здоровую самооценку ребенка в детском возрасте?
«TODD» («Северный Флот» и Алексей Горшенев), 5 марта, Adrenaline Stadium
Кукишъ «Русская народная скорбь»
Кинопремьера «Винни Пух. Кровь и мед»: надругательство над детством
«Подписание Союзного договора было последним событием в деятельности величайшего реформатора в истории нашей страны - Ленина»
Бранимир «Песни для мамы»
FIEND «Цветущий трепет» (интернет-сингл)
Эксперты отреагировали на интервью Пригожина о проблемах школьного питания в Петербурге
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
Какая война ведётся против России на самом деле
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации