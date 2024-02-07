Швеция прекращает расследование по делу о взрывах на «Северных потоках»

12:40 7.02.2024

Прокуратура Швеции сообщила, что прекращает расследование по взрывам на «Северных потоках», поскольку не смогла установить подозреваемых.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что прокуратура установила, что Швеция и шведские граждане не были вовлечены в атаку против «Северных потоков». Уточняется, что следователи проанализировали большое количество движений судов, осмотрели место преступления, а также провели несколько допросов, однако установить подозреваемых это не помогло.

«Предварительное расследование достигло такой стадии, что власти имеют четкое представление об инциденте и не выявлено ничего, что указывало бы на то, что Швеция или шведские граждане были причастны к нападению, произошедшему в международных водах. В итоге прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на "Северных потоках". Следствие пришло к выводу, что на этот случай шведская юрисдикция не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто»,— цитирует сообщение шведской прокуратуры «Коммерсант».

Материалы расследования переданы правоохранительным органам Германии, которые продолжают вести следствие по делу о подрыве газопроводов.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция проводили совместное расследование инцидентов, Россия в нем не участвует. По данным МИД РФ, Дания отказала в правовой помощи по взрывам на «Северных потоках». The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщили, что подрыв газопроводов координировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Роман Червинский. Сам он назвал эту информацию спекуляцией.