Трамп на посту президента угрожал не защищать страны НАТО при нападении РФ

10:32 11.02.2024

Дональд Трамп во время президентства угрожал странам НАТО, что США не будут их защищать в случае нападения России. Он объяснял это недостаточным финансированием оборонной сферы, пишет «Коммерсант».

Трамп во время митинга в Южной Каролине вспомнил одну из встреч с лидерами НАТО. По его словам, лидер одной крупной страны спросил: «Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?» «Я сказал: "Вы не заплатили? Вы просрочили платеж?" Он сказал: "Да, допустим, это случится". Нет, я не стал бы вас защищать. На самом деле я бы призывал их делать все, что они захотят. Вы должны заплатить»,— заявил экс-президент.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс воспринял слова Дональда Трампа как «поощрение вторжения». Это, по его мнению, «приводит в ужас» и ставит «под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и экономику страны».