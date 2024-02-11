Трамп на посту президента угрожал не защищать страны НАТО при нападении РФ

Дональд Трамп во время президентства угрожал странам НАТО, что США не будут их защищать в случае нападения России. Он объяснял это недостаточным финансированием оборонной сферы, пишет «Коммерсант».

Трамп во время митинга в Южной Каролине вспомнил одну из встреч с лидерами НАТО. По его словам, лидер одной крупной страны спросил: «Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?» «Я сказал: "Вы не заплатили? Вы просрочили платеж?" Он сказал: "Да, допустим, это случится". Нет, я не стал бы вас защищать. На самом деле я бы призывал их делать все, что они захотят. Вы должны заплатить»,— заявил экс-президент.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс воспринял слова Дональда Трампа как «поощрение вторжения». Это, по его мнению, «приводит в ужас» и ставит «под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и экономику страны».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.02.2024, 19:25
    Гость: Остап

    Насколько я помню, он говорил:"Хотите нашей защиты- платите за это." Вполне логичное требование.

  4. 11.02.2024, 15:03
    Гость: грек

    Правильно пишеш, если ещё учесть что американцы и так покупают сегодня всё что им надо у России, незачем им РАЗРУШЕННАЯ Россия, да и любое другое разрушенное гос-во, когда и так решают свой ИНТЕРЕСЫ, навскидку, уран,нефть, газ, микрочипы тд

Все комментарии (24)
Выбор читателей
Так какую страну создал Ленин?
Freepik"/>
Передача Эквадором вооружений для Украины ударит по ввозу бананов и гвоздик
Посла Израиля вызывали в российский МИД из-за недопустимых заявлений
Фото: Kcna.kp
СМИ: Россия разморозила средства КНДР в обмен на поставки вооружений
Избранное
Освобождение: в Новый год без «Мемориала»
Крымская платформа: Зеленский почти за 7 млн показал миру, что Крым – российский
Браво и Евгений Осин «Скажем мы друг другу Браво!»
«Хищники у корыта: правящую верхушку России составляют бюрократы и олигархи, пришедшие из ниоткуда»
Тайвань: лучший повод для Третьей Мировой?
Как трёхкратный чемпион Эстонии по плаванию стал московским чиновником: биография Максима Ликсутова
Игорь Растеряев нейтрализовал идущее на Россию мировое зло в своем спектакле
Это не шутки: с 1 апреля грядут изменения в весеннем призыве
Геологическое летоисчисление
Герой или «притеснитель бедных деток»: почему травят спасшего своих студентов пермского профессора Сыромятникова?
Рыба Фугу: кто она такая?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации