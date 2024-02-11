Трамп на посту президента угрожал не защищать страны НАТО при нападении РФ
Дональд Трамп во время президентства угрожал странам НАТО, что США не будут их защищать в случае нападения России. Он объяснял это недостаточным финансированием оборонной сферы, пишет «Коммерсант».
Трамп во время митинга в Южной Каролине вспомнил одну из встреч с лидерами НАТО. По его словам, лидер одной крупной страны спросил: «Сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас защитите?» «Я сказал: "Вы не заплатили? Вы просрочили платеж?" Он сказал: "Да, допустим, это случится". Нет, я не стал бы вас защищать. На самом деле я бы призывал их делать все, что они захотят. Вы должны заплатить»,— заявил экс-президент.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс воспринял слова Дональда Трампа как «поощрение вторжения». Это, по его мнению, «приводит в ужас» и ставит «под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и экономику страны».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Насколько я помню, он говорил:"Хотите нашей защиты- платите за это." Вполне логичное требование.
16-й!
Да.Можно так сказать.
Правильно пишеш, если ещё учесть что американцы и так покупают сегодня всё что им надо у России, незачем им РАЗРУШЕННАЯ Россия, да и любое другое разрушенное гос-во, когда и так решают свой ИНТЕРЕСЫ, навскидку, уран,нефть, газ, микрочипы тд
Колбас ливерный и индус королевский пережовывают..