Глава Пентагона вновь попал в госпиталь
Министр обороны США Ллойд Остин вновь был госпитализирован. На этот раз Пентагон уведомил о состоянии здоровья своего шефп Белый дом и Конгресс США, а также замиститель министра обороны, и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США, пишет "Интерфакс".
Отмечается, что причиной госпитализации стали "проблемы с мочевым пузырем". "Мы предоставим обновленную информацию о состоянии министра Остина как можно скорее", - заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.
Исполнение своих обязанностей Остин перезал заместителю министра обороны Кэтлин Хикс.
Ранее, 1 января, Остин был госпитализирован из-за инфекции, которую вызвала проведенная 22 декабря операция, связанная с раком предстательной железы.
Госпитализация шефа Пентагона вызвала споры на Капитолийском холме, так как до 4 январе о ней не были проинформированы ни замминистра обороны, ни Белый дом. Остин также не сообщал до 9 января об обнаруженном у него раке предстательной железы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да проведите уже выборы досрочно в феврале бы провели,а не в ноябре. Засимделся приевшийся всем Байден.
Вот уж тогда наша Золотая Рублёвка развернётся в полную силу! Скупят все Штаты на корню. Вся Россия будет ездить в отпуск на пляжи Майами!
Что сказал бы Лёлик из "Бриллиантовой руки" в отношении этого Ллойда:
"Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу в белых тапках! Чтоб ты жил на одну зарплату!!!"
... ничего, сидя на горшке тоже можно командовать боевиками а мерзкими по интернету, телефону и почте,...вона, алкаш мордатый много лет правил страной целой "работая с документами" где то на природе!!??
В Пиндостане назревают события которые сильно повлияют на общую ситуацию в мире. При этом две главные фигуры: Байден и Остен уже вне игры. Один из-за слабоумия,а другой из рака. В США скоро выборы и если Трампа не засудят,то он имеет реальные шансы вновь сесть на кресло презика и снова будет трясти мир толкая внутреннее развитие Пиндостана в ущерб своим ТНК
Вам не кажется странным что пиндосы демократы до сих пор поддерживают старого маразматика который совсем уже не соображает что, где и когда. Даже его походка показывает что он явно не будет повторно презиком. Что это? Массовое помешательство американцев или глобалисты просто издеваются над США продвигая Байдена вновь? Все же понимают что в переломный период для США ее презиком не должен быть идиот который одной ногой в могиле.