Глава Пентагона вновь попал в госпиталь

08:20 12.02.2024

Министр обороны США Ллойд Остин вновь был госпитализирован. На этот раз Пентагон уведомил о состоянии здоровья своего шефп Белый дом и Конгресс США, а также замиститель министра обороны, и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что причиной госпитализации стали "проблемы с мочевым пузырем". "Мы предоставим обновленную информацию о состоянии министра Остина как можно скорее", - заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Исполнение своих обязанностей Остин перезал заместителю министра обороны Кэтлин Хикс.

Ранее, 1 января, Остин был госпитализирован из-за инфекции, которую вызвала проведенная 22 декабря операция, связанная с раком предстательной железы.

Госпитализация шефа Пентагона вызвала споры на Капитолийском холме, так как до 4 январе о ней не были проинформированы ни замминистра обороны, ни Белый дом. Остин также не сообщал до 9 января об обнаруженном у него раке предстательной железы.