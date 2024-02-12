Глава Пентагона вновь попал в госпиталь

Министр обороны США Ллойд Остин вновь был госпитализирован. На этот раз Пентагон уведомил о состоянии здоровья своего шефп Белый дом и Конгресс США, а также замиститель министра обороны, и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что причиной госпитализации стали "проблемы с мочевым пузырем". "Мы предоставим обновленную информацию о состоянии министра Остина как можно скорее", - заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер.

Исполнение своих обязанностей Остин перезал заместителю министра обороны Кэтлин Хикс.

Ранее, 1 января, Остин был госпитализирован из-за инфекции, которую вызвала проведенная 22 декабря операция, связанная с раком предстательной железы.

Госпитализация шефа Пентагона вызвала споры на Капитолийском холме, так как до 4 январе о ней не были проинформированы ни замминистра обороны, ни Белый дом. Остин также не сообщал до 9 января об обнаруженном у него раке предстательной железы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.02.2024, 15:42
    Гость: Анна

    Да проведите уже выборы досрочно в феврале бы провели,а не в ноябре. Засимделся приевшийся всем Байден.

  2. 12.02.2024, 14:07
    Гость: Ждём с нетерпением!

    Вот уж тогда наша Золотая Рублёвка развернётся в полную силу! Скупят все Штаты на корню. Вся Россия будет ездить в отпуск на пляжи Майами!

  3. 12.02.2024, 13:18
    Гость: buslaif

    Что сказал бы Лёлик из "Бриллиантовой руки" в отношении этого Ллойда:
    "Чтоб ты сдох! Чтоб я видел тебя в гробу в белых тапках! Чтоб ты жил на одну зарплату!!!"

  4. 12.02.2024, 13:12
    Гость: тд

    ... ничего, сидя на горшке тоже можно командовать боевиками а мерзкими по интернету, телефону и почте,...вона, алкаш мордатый много лет правил страной целой "работая с документами" где то на природе!!??

  5. 12.02.2024, 13:08
    Гость: Штурман

    В Пиндостане назревают события которые сильно повлияют на общую ситуацию в мире. При этом две главные фигуры: Байден и Остен уже вне игры. Один из-за слабоумия,а другой из рака. В США скоро выборы и если Трампа не засудят,то он имеет реальные шансы вновь сесть на кресло презика и снова будет трясти мир толкая внутреннее развитие Пиндостана в ущерб своим ТНК
    Вам не кажется странным что пиндосы демократы до сих пор поддерживают старого маразматика который совсем уже не соображает что, где и когда. Даже его походка показывает что он явно не будет повторно презиком. Что это? Массовое помешательство американцев или глобалисты просто издеваются над США продвигая Байдена вновь? Все же понимают что в переломный период для США ее презиком не должен быть идиот который одной ногой в могиле.

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